Confiamos en Gerardo Martino: Diego Lainez

Después del agónico triunfo de la Selección Azteca frente a Jamaica en la eliminatorias mundialistas, el futbolista Diego Lainez aseguró que en el vestidor del equipo mexicano confían en el director técnico, Gerardo Martino y en las decisiones que tome desde el banquillo.

Te interesará: Oficial: Getafe termina contrato con José Juan Macías

Martino elige la mejor opción

¡Disfruta el México vs Costa Rica este 30 de enero!

“Yo trabajo para eso, porque el profesor es el que nos ve todos los días y es el que tiene que elegir la mejor opción para el equipo, respeto mucho las decisiones, es un gran profesor, todos confiamos en él y lo que le sigue lo acatamos para dar lo mejor de nosotros creo que hasta ahora todo ido muy bien”, comentó Diego Lainez en entrevista exclusiva para Azteca Deportes.

Orgulloso de representar a la Selección Azteca

Por otro lado Lainez mencionó que sean cinco minutos, medio tiempo o como titular, siempre será un orgullo vestir la camiseta de la Selección Mexicana y trabaja en sus defectos para seguir mejorando y tener más oportunidades en el terreno de juego con el combinado azteca.

Te podría interesar: ¿Cómo, cuándo y dónde ver en vivo México vs Costa Rica?

“Al final el vestir la camiseta de tu selección y más ahora que me dieron la oportunidad y tuve la oportunidad de jugar varios minutos, creo que me sentí con confianza, siento confianza hacia mí y cuando eso pasa me sirve mucho y tengo mejores opciones para hacer las cosas bien y haciendo lo que más me gusta qué es el fútbol. Yo creo que siempre me voy a dar mi mejor esfuerzo con la camiseta de la selección”.

Ganar confianza con la Selección Mexicana

Además, Lainez se mostró contento con los minutos que tuvo frente a Jamaica y que también sirven como reflector y le dan la confianza para buscar a tener más actividad en su club, el Real Betis de España.

“Claro, van de la mano y también influye en la confianza, a un futbolista siempre le da confianza jugar y más si hace las cosas bien y lo que tú dices es muy cierto y bueno, no me queda más que trabajar en equipo para tener más minutos y en mi puesto porque es un año muy importante y lo tengo claro”, finalizó.