Fanny Alegría, boxeadora tapatía ha tenido una corta pero exitosa carrera, cumpliendo con muchos sacrificios que de a poco la han ayudado a cumplir paso a paso el camino para llegar a la cima del boxeo profesional.

“Lo más complicado ha sido el tenerme que levantar todos los días con sacrificio, muy temprano, me levanto desde las 5 de la mañana, me preparo todas mis comidas y de ahí me voy a entrenar, salgo de entrenar y de ahí me voy a mi universidad, de mi universidad regreso otra ves a entrenar, es como los tiempos muy saturados para mi”

Este próximo 25 de Octubre regresará al ring para enfrentarse en una pelea a ocho rounds, donde buscará hacer lo mejor posible después de un tiempo de inactividad y demostrar su emoción y ganas en el cuadrilátero.

La boxeadora tapatía Fanny Alegría destaca la importancia de la alimentación y disciplina para rendir al máximo en el boxeo.

“Si claro, estoy inactiva desde Abril, y la verdad si estoy emocionada también por regresar al ring porque al final de cuentas siempre estoy entrenando, nunca dejo de entrenar, entonces pues que mejor que sacar ahí todos los sacrificios que se están haciendo en una pelea y seguir avanzando”

Mantener una forma física para Fanny es todo un reto, pero la alimentación es parte vital para competir de la mejor forma en cualquier categoría, y hacerlo con productos de calidad con buen aporte alimenticio es primordial para rendir al máximo en el boxeo.

“Si bueno, a mi se me dificulta en este caso esta división mini mosca, porque en si mi peso es mosca que son 50 kilos, ahí me siento como un poco más fuerte, pero siempre tenemos un régimen, estoy bajo una dieta siempre, a veces si me descuido así de que un poquito, pero cuando hay que apretar en esta cuestión que es ya la dieta, ya me focalizo más sobre la dieta y estar comiendo mejor, sanamente... En mis comidas siempre utilizo avena Granvita, granolas también y barritas, eso es como para las colaciones”, destacó.

Destacó estar lista para su pelea de este fin de semana, misma que será en la Ciudad de México: “Si listísima, ya este próximo 25 de Octubre en Xochimilco”, en la misma buscará su doceava victoria, para seguir con su récord invicto y en lo posible, conseguir su quinto knockout.