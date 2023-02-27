Épica remontada de los Lakers con Patrick Mahomes presente en la grada

Los Angeles Lakers remontaron 27 puntos de desventaja este domingo y se impusieron por 108-111 a domicilio a los Dallas Mavericks para sumar su tercera victoria consecutiva y dar un golpe en la mesa en la lucha por los playoffs en la Conferencia Oeste.

E-Prix de Cape Town R5, resumen completo | Formula E

Hundidos en el marcador a mediados del segundo periodo, cuando perdían 21-48 y lucían un tres de 21 en triples, los Lakers dieron muestra de carácter y firmaron su mejor remontada en 21 años liderados por Anthony Davis, LeBron James y por un incontenible Jarred Vanderbilt.

Davis brilló con treinta puntos y quince rebotes, LeBron aportó 26 puntos tras dar el susto por un problema en el tobillo derecho, y Vanderbilt impulsó la remontada con una actuación de gran compromiso, premiada por sus quince puntos y 17 rebotes.

Te puede interesar: ¿Puede Checo Pérez pelear por el campeonaro de la Fórmula 1 en 2023?

Los Lakers, que pelean por evitar su segunda ausencia consecutiva en la postemporada, son duodécimos en el Oeste con un balance de 29-42. Los seis primeros equipos de cada conferencia se clasifican para disputar los playoffs; los equipos entre los puestos 7º y 10º se clasifican para el torneo play-in

Patrick Mahomes, presente en el partido

Los Mavericks, ante la mirada del texano Patrick Mahomes, quarterback de los Kansas City Chiefs en la NFL, perdieron su cuarto partido en los últimos cinco y confirmaron sus altibajos tras la llegada de Kyrie Irving procedente de los Brooklyn Nets, a la espera de que el base encuentre la mejor conexión con la estrella del equipo, el esloveno Luka Doncic.

Te puede interesar: VIDEO: Entrenador del PSG se encara con aficionados del Marsella

Doncic anotó 26 puntos y capturó nueve rebotes, mientras que Irving aportó 21 puntos y once rebotes, con cinco asistencias.

