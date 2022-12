Equipo de Canelo Álvarez tendría elegido a su primer rival para 2023

A sus 32 años de edad, Canelo Álvarez prepara su año 2023 donde tiene como una de sus prioridades la revancha con Dmitry Bivol, pugilista ruso, luego de su combate en el quinto mes del 2022. Ante la posibilidad de un segundo combate entre ambos, el equipo del mexicano apoyaría al boxeador tricolor, así lo manifestó uno de sus principales patrocinadores.

Carlos Bremer, quien tiene bajo propiedad el grupo financiero Value, patrocinador de Saúl Álvarez, manifestó que mostrará todo su apoyo al pugilista mexicano en caso de una posible revancha contra Dmitry Bivol en 2023.

Canelo afirma que buscará a Bivol después de enfrentar a Golovkin

Las palabras de Carlos Bremer sobre una revancha contra Dmitry Bivol

“Si él quiere pues hay que apoyarlo [...] Si quiere volver pues vamos a intentarlo, pero la idea es que siga siendo campeón dónde es su división (peso supermediano de las 168 libras)”, fueron las palabras del empresario mexicano, uno de los principales patrocinadores de Saúl Álvarez.

Además comentó sobre las capacidades del ruso como boxeador: “(Dmitry Bivol) no es cualquier peleador, es muy elástico, con mucha distancia, no es un peleador grandote que sea bulto, yo no le veo mucho caso (la revancha contra el pugilista ruso)”.

Así fue la primera pelea entre Dmitry Bivol y Saúl ‘Canelo’ Álvarez

Saúl ‘Canelo’ Álvarez peleó en el mes de mayo de 2022 contra Dmitry Bivol en la T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada. Fue un combate pactado en las 175 libras por el título de la división de la Asociación Mundial de Boxeo, cinturón en posesión del pugilista ruso, mismo que defendió con éxito tras 12 intensos rounds; por decisión dividida, el mexicano se llevó su segunda derrota en su carrera profesional.

¿Cuándo sería la próxima pelea de Saúl ‘Canelo’ Álvarez?

El pugilista mexicano de 32 años de edad se encuentra en la fase final de su proceso de recuperación de su lesión de muñeca y ha declarado que el primer fin de semana del mes de mayo de 2023 sería la fecha de su próxima pelea; además, coincide con las celebraciones de la Batalla de Puebla en la Unión Americana.