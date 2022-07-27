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El equipo Chip Ganassi Racing demanda a piloto de IndyCar

El equipo Chip Ganassi Racing demanda al piloto español Álex Palou, vigente campeón de la IndyCar, después de su decisión de pasarse al equipo McLaren

Álex Palou, piloto español de IndyCar
|EFE

Escrito por: Fernando Campos

Chicago, EE.UU. El equipo Chip Ganassi Racing (CGR) demandó este día al piloto español Álex Palou, vigente campeón de la IndyCar, después de la tormenta generada por su decisión de pasarse a McLaren a partir de la próxima temporada, pese a la voluntad de su equipo de ejercer su opción de extenderle el contrato, según informan los medios estadounidenses.

El Chip Ganassi empezó el procedimiento legal para defender sus intereses y presentó una demanda ante la corte de Marion County, aseguran las mismas fuentes.

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La demanda se produce después de que Palou criticara duramente a su equipo, el pasado 12 de julio, por anunciar su renovación de forma unilateral y sin su aprobación.


"El historial de Alex habla por sí mismo", dijo entonces el propietario del equipo, Chip Ganassi, quien le considera "un campeón demostrado y uno de los pilotos más formidables del mundo".

Álex Palou competirá para McLaren


Sin embargo, el piloto español se indignó por la publicación de ese comunicado y, poco después, se supo que probará con McLaren en la Fórmula 1.

Fuentes cercana a Álex Palou aseguraron en ese momento de que el piloto tiene el objetivo de dar el salto a la Fórmula 1 en 2024 y que, de momento, está enfocado en acabar de la mejor forma la temporada de IndyCar con Ganassi.

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En 2023, todo apunta a que correrá para McLaren en la IndyCar y que hará pruebas al mismo tiempo de Fórmula 1.

La próxima carrera de IndyCar se disputará este sábado en Indianápolis, con el Gallagher Grand Prix, en el que se espera que Palou compita a bordo de su monoplaza del Chip Ganassi.

Con información EFE.

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