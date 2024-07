El equipo de Europa que habría intentado fichar a Marcel Ruiz

El futbolista mexicano de 23 años, Marcel Ruiz, habría recibido una oferta desde la Ligue One de Francia, específicamente del equipo de Toulouse. Lamentablemente esta no se pudo concretar y el joven jugador de Toluca se quedará con las ganas de jugar en el viejo continente.

Acerca de esta situación, el futbolista comentó los siguiente:

“Sí hubo una oferta formal, estuvo muy cerca de concretarse, al final no se pudo. Pero yo estoy muy contento acá, como siempre lo he dicho, si se me llega a presentar otra oportunidad me gustaría que se diera. No pasa nada”

El mexicano ha disputado los tres compromisos que van de este Apertura 2024, donde el equipo de Toluca ha logrado sumar siete puntos de nueves posibles después de conseguir dos victorias y un empate.

¿Quién es Marcel Ruiz?

Marcel Ruiz es un jugador mexicano nacido el 26 de octubre de 2000 en Mérida, Yucatán.

El mediocampista debutó el 20 de julio de 2018 con el equipo de Querétaro. Anotó su primer gol en contra de los Pumas en ese mismo torneo.

En el 2020, el jugador se unió a la plantilla de los Xolos, debutando con la playera de Tijuana un 6 de agosto en contra de Tigres.

Para el 2022, Marcel Ruiz llegó al equipo del Toluca, equipo donde milita actualmente.

Números de Marcel Ruiz

El mexicano ha vestido tres playeras a lo largo de su joven carrera, Querétaro, Xolos y Toluca. Estos son los números del jugador con cada equipo:



Querétaro : 60 partidos, 6 goles y 2 asistencias

: 60 partidos, 6 goles y 2 asistencias Xolos : 46 partidos, 2 goles

: 46 partidos, 2 goles *Toluca: 52 partidos, 6 goles y 5 asistencias

*Equipo actual

