Equipo de Julián Quiñones frena los sondeos desde Inglaterra: le coloca precio EXORBITANTE

Julián Quiñones fue uno de los jugadores de México más destacados dentro de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El delantero registró en su primer torneo 4 goles para ser el mexicano con más goles dentro del evento mundialista, empatando el récord de Javier Hernández y Luis Hernández.

Julián Quiñones ha contado con un seguimiento desde el futbol de Europa. Siendo la liga de Inglaterra de los destinos que muestran mayor interés para poder ficharle en el mercado veraniego. En ese sentido, el Al-Qadisiya ya cuenta con ciertas condiciones para su venta.

Julián Quiñones sumó 4 goles en la Copa Mundial de la FIFA 2026™|Crédito: @miseleccionmx / X

El increíble precio de Julián Quiñones tras la Copa Mundial de la FIFA 2026™

De acuerdo a reportes de Arabia Saudita, el precio que el Al-Qadisiya puso ante el interés del balompié inglés consta de 70 millones de euros para este mercado. Una cifra que le pondría como uno de los jugadores mexicanos mejor valorados en la actualidad.

El papel mencionar que los equipos que han mostrado mayor interés son Chelsea y Aston Villa, los cuales buscarán a un delantero de gran calidad para la temporada 2026-2027. Por lo que veremos si el precio que exigen desde Arabia Saudita termina por ser validado desde Inglaterra.

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Los números de Julián Quiñones en Arabia Saudita

El papel de Julián Quiñones dentro del balompié saudí ha sido de lo más destacado. En la última temporada de liga logró sumar 33 goles y proclamarse como campeón de goleo de la temporada 2025-2026. Superando a figuras como Cristiano Ronaldo e Ivan Toney.

Julián Quiñones suma más de 60 goles en Arabia Saudita

Al-Qadisiya ha encontrado a Quiñones como su máximo artillero desde su arribo en julio de 2024. Contando con un registro total de 62 goles y 12 asistencias en 68 partidos con el equipo saudí. Lo cual le valió contar con una cláusula de rescisión que ronda los 120 millones de dólares.