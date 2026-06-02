El equipo de la Liga BBVA MX en el que debutó cada jugador de la Selección Nacional de México
Muchos se preguntan en las fuerzas básicas de qué equipo ha jugado cada futbolista seleccionado a la Copa Mundial de la FIFA 2026™
La Selección Nacional de México se encuentra lista para encarar la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El director técnico Javier Aguirre definió con precisión la lista de 26 convocados, abriendo de inmediato el debate sobre las fuerzas básicas de la Liga BBVA MX y dónde jugaron primero los futbolistas encargados de representar al combinado azteca.
Aunque varios de los seleccionados militan actualmente en ligas del extranjero o cambiaron de colores, el registro de su primera oportunidad profesional en el máximo escalón del futbol mexicano tiene algunas particularidades. Por ejemplo, predominan América y Chivas en la Selección Mexicana.
¿Dónde inició el camino de cada futbolista seleccionado a la Copa Mundial de la FIFA 2026™?
A continuación, te presentamos de forma detallada el equipo de la Liga BBVA MX en el que realizó su debut profesional cada uno de los integrantes del combinado mexicano para el Mundial:
- Chivas de Guadalajara (5): Armando González, Brian Gutiérrez, César Huerta, Mateo Chávez, Raúl Rangel
- Club América (4): Álvaro Fidalgo, Edson Álvarez, Guillermo Ochoa, Raúl Jiménez
- Rayados de Monterrey (2): César Montes, Johan Vásquez
- Pachuca (2): Guillermo Martínez, Roberto Alvarado
- Pumas UNAM (2): Erik Lira, Jesús Gallardo
- Querétaro (2): Luis Romo, Orbelín Pineda
- Santos Laguna (2): Carlos Acevedo, Jorge Sánchez
- Xolos de Tijuana (2): Gilberto Mora, Luis Chávez
- Atlas (1): Israel Reyes
- Cruz Azul (1): Santiago Giménez
- Tigres UANL (1): Julián Quiñones
- Deportivo Toluca FC (1): Alexis Vega
- ** Obed Vargas no ha jugado en la Liga MX **
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Chivas y América lideran las fuerzas básicas mundialistas en México
Las Chivas de Guadalajara y el Club América confirman su etiqueta de las instituciones más influyentes en la estructura del equipo del Vasco Aguirre. Ambas escuadras lideran el aporte de talento en el representativo mexicano, demostrando la efectividad de sus procesos de formación o de captación temprana de jóvenes talentos en el circuito local.
El Rebaño Sagrado encabeza la lista con cinco elementos, impulsando con fuerza la base mexicana. Por su parte, la escuadra de Coapa se mantiene de cerca con cuatro futbolistas formados en sus fuerzas básicas o que jugaron por primera vez allí, quienes hoy figuran como referentes indispensables para Javier Aguirre.