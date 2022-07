Este es el equipo más indisciplinado de la Liga BBVA MX

En menos de un mes ya se han disputado cuatro jornadas del torneo Apertura 2022 y de manera increíble las Chivas se han consolidado como el equipo más indisciplinado de la Liga BBVA MX con un alto número de tarjetas recibidas.

La indisciplina se ha reflejado en el conjunto rojiblanco durante el arranque del certamen y el arbitraje ha sido cuestionable en algunas decisiones, por lo que los jugadores han reclamado varias veces y se han ganado estas amonestaciones, ahunado a la desesperación por la falta de buenos resultados.

El Rebaño se ha convertido en el equipo del futbol mexicano con más tarjetas -amarillas y rojas- durante las cuatro primeras fechas. En total, suma 17 tarjetas, de las cuales dos fueron dos expulsiones y 15 amonestaciones.

Las tarjetas que ha recibido Chivas

Jornada 1 | Chivas vs Juárez | 3 amarillas |Zaldívar, Mozo y Beltrán

Jornada 2 | Chivas vs San Luis | 2 amarillas | Cisneros y Beltrán

Jornada 3 | Santos vs Chivas | 8 amarillas y 1 roja | Olivas, Calderón, Orozco, Briseño doble amonestación y expulsión, Brizuela, Ponce y Sepúlveda

Jornada 4 | Chivas vs León | 3 amarillas y 1 roja | Mozo, González, Alvarado y la expulsión de Olivas

Esta serie de amonestaciones y expulsiones le han pasado factura a las Chivas. Por ejemplo, en el encuentro ante León de la jornada 4 terminó sufriendo para llevarse el empate sin goles en su casa, a pesar de que en el primer tiempo mostraron su mejor versión.

Ricardo Cadena, técnico del Rebaño, deberá de mejorar la disciplina con el objetivo de tener mejores resultados, ya que en este momento se encuentran en la posición 16 de la tabla general con tres puntos, producto de tres empates y una derrota.