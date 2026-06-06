En caso de que todo salga acorde a lo presupuestado y no ocurra nada catastrófico, México se enfrentaría a Inglaterra en los Octavos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Es por ello que la prensa británica ya analiza el plantel al que se consideró como “equipo de media tabla”. Gran golpe: la selección cae en casa ante Japón.

El periodista Tom McCoy de BBC Sport realizó un artículo con información de la Selección Mexicana, playera que visitó una vez más Chicharito Hernández, en el que aborda diferentes temas relacionados con el combinado azteca, pero es en la última cabeza de descanso que encendió el debate.

“Equipo de media tabla": prensa británica rebaja a México antes de la Copa Mundial de la FIFA 2026™|Selección Nacional de México

“Si existiera un equipo de mitad de tabla en el mundial, probablemente sería México. Casi siempre están presentes, pero ningún otro equipo ha disputado tantos partidos en el torneo [60 en total] sin levantar el trofeo”, escribió el periodista en su artículo.

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La maldición del quinto partido

En el artículo se lee sobre la posible alineación de México para disputar la inauguración del mundial el 11 de junio ante Sudáfrica en el Estadio CDMX, los jugadores a seguir y acerca de Javier Aguirre, reciente entrenador. Pero también se abordó el tema de la maldición del quinto partido.

“La imposibilidad de alcanzar ese ansiado quinto partido ha atormentado a México durante generaciones. Cayó en octavos de final en siete mundiales consecutivos entre 1994 y 2018, antes de poner fin a esa racha de la peor manera posible en Qatar, donde fue eliminado en la fase de grupos”, destacó McCoy.

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