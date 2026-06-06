Golpe inesperado: México pierde en casa ante Japón

La Selección Nacional de México sufrió un duro revés al perder su primer partido de la Revelations Cup 2026 al caer en casa por marcador de 3-1 ante Japón. Lo anterior fue un duro golpe, pero el equipo comandado por Alex Diego deberá reponerse para encarar su encuentro venidero, ya que cuenta con una gran plantilla, la cual está conformada por 6 jugadores de Chivas.

El Estadio Luis Pirata Fuente fue el escenario de este encuentro que dejó 4 goles. Para el combinado azteca marcó Hugo Camberos, quien le mandó un mensaje a Gabriel Milito tras los rumores de una posible salida del Guadalajara. Mientras que del lado nipón marcaron Divine Otan, Makoto Himeno y Takato Yamamoto.

Hugo Camberos es fue el autor del único gol de México.|@camberos.58

El equipo mexicano perdió en su primer partido, pero deberá reponerse para encarar su próximo encuentro, el cual será este lunes 8 de junio ante Piratas FC, equipo del puerto que jugará por primera vez en la Liga de Expansión MX.

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El objetivo del torneo que se disputa en México

La Revelations Cup se disputa en el estado de Veracruz con el objetivo de que los futbolistas del cuadro mexicano se midan ante otras selecciones, como en este caso fue Japón, y diferentes clubes, como lo será Piratas FC.

La finalidad del torneo es que los futbolistas de la categoría Sub-20 se preparen para enfrentar a los diferentes países de cara a los próximos eventos deportivos que puedan disputarse, como lo es el Campeonato de la Concacaf, que se disputará en Puebla.

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Los convocados por México Sub-20

Porteros



C. Navarrete - Chivas

R. Parra - Pumas

Defensas



L. Carmona - Juárez

C. Hernández - Chivas

Y. Orozco - Chivas

R. Alonso - Necaxa

C. Alfaro - Pachuca

E. Soto - Pachuca

D. García - Monterrey

J. Echilvestre - Santos

Medios



S. Inda - Chivas

S. Sandoval - Chivas

J. Palacios - Necaxa

J. Sigala - Pachuca

S. Rodríguez - Rayados

N. Cedillo - Santos

L. Gómez - Santos

Delanteros

