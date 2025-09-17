El equipo con más asistencia de la Jornada 8 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX

El torneo Apertura 2025 de la Liga MX marcha con muchas emociones y una afición que se mantiene expectante, y la cual en lo que respecta a los equipos regiomontanos, están dando las mejores asistencias del certamen y repiten ahora en la Jornada 8. En esta fecha 8 de Liga MX, el partido que tuvo la mejor asistencia, fue el encuentro en el que Tigres recibió a León, en un partido que tuvo a estrellas en la cancha, como James Rodríguez por el lado de los esmeraldas y en el caso de los felinos tuvo a Ángel Correa, solo por mencionar a dos de cada conjunto.

En el juego de Tigres y León, hubo 40 mil 186 aficionados en el Estadio Universitario, también conocido como El Volcán, lo que dejó el encuentro con más asistentes, eso sin dejar de lado el gran choque que dieron y que terminó 2-2.

En jornadas pasadas, como la segunda y la cuarta, Tigres también tuvo la mejor asistencia en esos compromisos, y Rayados en la tercera, quinta y sexta jornada, tuvieron las mejores asistencias.

Así los regios dominan en ese parámetro de la afición en los estadios, lo que se ve acompañado de la acción en la cancha, apuntando que Rayados es líder general y Tigres es el quinto mejor del torneo.

Este fue el partido con menor asistencia en la Jornada 8 Liga MX

Por otro lado, el juego con menor asistencia de la Jornada 8, fue el que dieron Mazatlán y Pumas, en el que los locales cayeron.

En ese juego hubo 10 mil 606 espectadores en el Estadio Encanto de Mazatlán, que vieron a Keylor Navas tener un gran juego.

En el meridiano del torneo, no parece extraño que las aficiones de Rayados y Tigres vayan a dominar en esos parámetros en el torneo Apertura 2025.