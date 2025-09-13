deportes
ÚLTIMA HORA: Estos fueron los 4 GOLES con los que Pumas derrotó al Mazatlán en la Jornada 8 del Apertura 2025

Pumas rugió fuerte en el Pacífico y se llevó los tres puntos con autoridad. En este resumen revivimos los goles, atajadas, polémicas y momentos clave del Mazatlán vs Pumas en la Jornada 8 del Apertura 2025.

