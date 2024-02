Los equipos mexicanos clasificados a los Octavos de Final de la Concachampions

Cinco de los seis equipos de la Liga BBVA MX que entraron a la Concachampions siguen con vida. La única escuadra que no logró conseguir su boleto a los Octavos de Final del torneo de la Concacaf fue el Toluca, que cayó ante el Herediano de Costa Rica, conjunto dirigido por el mexicano, Héctor Altamirano.

Aún la primera fase de eliminación directa no termina, restan tres encuentros, pero las escuadras aztecas que siguen con vida, ya cuentan con su boleto entre los 16 mejores equipos de la zona, donde también se encuentra el Inter de Miami, de Lionel Messi.

Llegó el esperado regreso del Chicharito en la Liga MX | En Caliente

Te puede interesar: ¿Cuándo juegan Chivas y América el siguiente Clásico Nacional?

Los equipos mexicanos que clasificaron a los Octavos de Final de la Concachampions

Como se mencionó antes, de las seis escuadras que arrancaron en la Concachampions, solo quedan cinco. América, Chivas, Pachuca, Tigres y Rayados. El único que no logró avanzar a los Octavos de Final es el Toluca, también como ya relató.

Junto a los Diablos Rojos, los que no podrán seguir su camino serán el Force FC, los Vancouver Whitecaps, el Real Estelí, el Comunicaciones, el Cavalry, el Louis City y el Saprissa. Aunque faltan tres encuentros más, que definirán ahora si los cruces en la eliminatoria: New England Revolution vs Independiente, Cincinnati vs Cavalier y el Nashville vs Moca.

Te puede interesar: Las bajas ‘confirmadas’ que tendría el América para el Apertura 2024

Habrá Clásico Nacional en los Octavos de Final de la Concachampions

Entre los duelos confirmados para la instancia que viene, el Clásico Nacional, entre América y Chivas es el duelo que más llama la atención, por la historia, por el momento que viven ambas escudras y porque en el mes de marzo de medirán en tres ocasiones: la ida y la vuelta en la Concachampions, además del partido en la Liga BBVA MX.

Por su parte, Pachuca ya conoce a su rival, el Philadelphia Union; y los Tigres, queen los Octavos de Final de la Liga de Campeones de la Concacaf enfrentarán al Orlando City, partidos entre el futbol mexicano y la MLS.