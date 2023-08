Isurus eliminado de la LLA por el equipo de Six Karma

La gran final de la Liga Latinoamérica (LLA) se encuentra a la vuelta de la esquina, y el equipo de la Ola Verde logra una impresionante victoria sobre el tiburón en la Grieta del Invocador, gracias a sus estrategias magistrales y una determinación inquebrantable, aseguraron el triunfo con un marcador final de 3 a 2.

La tercera ronda de la llave inferior marcó un enfrentamiento épico entre el tiburón y la Ola Verde en busca de un codiciado pase a la segunda semifinal de la LLA, en el primer encuentro al mejor de cinco, Six Karma dominó la Grieta con maestría, dejando a Isurus sin oportunidades para acumular puntos, ya que no lograron desplegar una estrategia sólida ni demostrar suficiente determinación.

Sin embargo, el segundo encuentro presenció un cambio sorprendente de 360 grados en la dinámica del juego, Isurus logró darle la vuelta a la partida, nivelando la contienda y manteniendo a la audiencia en vilo, aunque muchos habían dado por perdido a Isurus, el equipo revirtió las expectativas al anotar los dos primeros puntos del partido, dejando a Six Karma en una posición desfavorecida.

La cuarta partida marcó un punto crucial, ya que Isurus estaba a un paso de asegurar su pase a la semifinal. No obstante, la Ola Verde desplegó una estrategia innovadora, desconocida hasta ese momento en la serie, tomando el control del juego temprano y estableciendo una ventaja significativa en oro, este giro del destino equilibró la balanza, llevando la serie a un quinto y definitivo partido.

La quinta partida se convirtió en un enfrentamiento determinante para ambas escuadras, ya que el ganador obtendría el codiciado pase a la semifinal contra el águila, el encuentro fue sumamente reñido, sin un claro favorito a la vista. Sin embargo, la Ola Verde logró capitalizar una victoria encomiable, culminando la serie con un emocionante 3 a 2, un espectáculo que cautivó a todos los espectadores.

En los próximos enfrentamientos, el 15 de agosto, se espera una contienda entre Estral y Six Karma, mientras que el 26 de agosto tendrá lugar la gran final entre Movistar R7 y el ganador del duelo del 15 de agosto. No olvides sintonizar las emisiones oficiales de Azteca Esports para disfrutar de todas estas emociones. Mantente conectado a nuestras redes sociales para no perderte ningún detalle y disfruta de la apasionante narración a cargo de un equipo encabezado por Pablo de Rubens, Skysock, Darkoz, Demizos y Seiya, que te mantendrán al borde de tu asiento con cada jugada.