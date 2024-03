Real Madrid y los clasificados a Cuartos de Final de la Champions League al momento

Este miércoles 6 de marzo del 2024, se disputaron otros partidos de vuelta de los Octavos de Final de la Champions League. Los partidos fueron: Real Madrid vs Leipzig y Manchester City vs Copenhague.

Aún quedan cuatro partidos por disputarse en la competencia los cuales son: Arsenal vs Porto, Barcelona vs Napoli, Dortmund vs PSV y Atlético de Madrid vs Inter.

Henry Martin señala que el partido ante Chivas es como una final

Te puede interesar: ¡No sale el Inter Miami! La Concacaf presentó el top diez de mejores equipos

Los primeros equipos clasificados a los Cuartos de Final

El primer partido en quedar resuelto fue el de la Real Sociedad vs PSG. En el partido de ida, el PSG logró llevarse la ventaja de 2-0. En el encuentro de vuelta, desde el minuto 15 logró abrir el marcador gracias a Mbappé, complicando así las posibilidades de la Real Sociedad.

Al minuto 56, el francés marcó su doblete y mató de esta forma las esperanzas que quedaban en el equipo español. Al 89, Mikel Merino marcó el de la honra. El primer equipo clasificado fue el PSG.

Nasser Al-Khelaïfi, Président du Paris Saint-Germain, est venu saluer nos fans présents à Saint-Sébastien après la qualification pour les quarts de finale de la @ChampionsLeague. ❤️💙#RSOPSG I #UCL ✨ pic.twitter.com/yttN68wGel — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) March 5, 2024

El segundo en conseguir su pase fue en el partido de Bayern Munich vs Lazio. Encuentro al que llegó con ventaja la Lazio al ganar por la mínima en el juego de ida. En la vuelta, Bayern logró imponer sus condiciones de local y terminó ganando 3-1 en el marcador global.

Müller has scored in 11 Champions League round of 16 ties for Bayern 💪#UCL pic.twitter.com/qlEFpYHfAT — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) March 5, 2024

Posteriormente el Real Madrid, pese a sufrir de más en el Santiago Bernabéu, terminó por eliminar al Leipzig. Mientras que el Manchester City goleó al Copenhague para mantenerse vivo, recordando que es el vigente campeón.

Los demás clasificados a los Cuartos de Final se irán definiendo en los próximos días con los juegos de vuelta.

Doblete de Henry Martín: Atlas 1-5 América | Jornada 10, Clausura 2024

Te puede interesar: Kylian Mbappé tuvo un gesto polémico hacia el Real Madrid que levanta rumores