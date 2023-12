Los equipos clasificados a los Playoffs de la Temporada 2023 de la NFL tras la Semana 16

Hay dos nuevos invitados a los Playoffs de la Temporada 2023 de la NFL. El domingo pasado fueron cuatro los equipos que ya estaban instalados en la postemporada: los 49ers, los Cowboys, Eagles y Ravens, fueron los primeros en tener el lugar de honor en la pelea por el Vince Lombardi.

De hecho, San Francisco, que tiene seis victorias al hilo, combinado con los resultados de su División, se convirtió en el primer en ganar su zona y así quedarse con el Oeste de la Conferencia Nacional, y defenderá hasta el final el sembrado número uno.

Programa Completo: Ritual NFL El Resumen | Semana 15

Te puede interesar: ¡Victoria sufrida! Eagles derrotó a Giants en su primer duelo divisional de la campaña

Dolphins y Lions consiguen su boleto a los Playoffs de la NFL

Tras la navideña Semana 16, los Dolphins y los Lions consiguieron sus boletos a los Playoffs de la Temporada 2023, para así ya tener a seis de los 14 que estarán peleando por el título de NFL. Miami se metió gracias al triunfo ante los Cowboys, que los dejó con récord de 11-4.

Por su parte, Detroit hizo historia, pues 30 años más tarde se quedó con su división, son campeones en el Norte de la AFC y con eso obtuvieron el pase la Postemporada, donde buscarán ser uno de los caballos negros, pues no se metían a estas instancias desde el 2016, donde se fueron en la Ronda de Comodines.

Te puede interesar: Los Raiders reciben su regalo de navidad y vencen a los Chiefs

Así se jugarían los Playoffs de la Temporada 2023 de la NFL

Aún faltan algunos invitados, y restan un par de semanas, pero si la temporada regular terminara tras la Semana 16, así se jugarían los Playoffs de la NFL 2023:

Conferencia America

Descansa: Ravens

- Colts vs Dolphins

- Bills vs Chiefs

- Browns vs Jaguars

Conferencia Nacional

Descansan: 49ers

-Seahawks vs Lions

-Rams vs Eagles



-Bucs vs Cowboys

Equipos eliminados de la Temporada 2023 de la NFL

Y mientras unos sueñan con el campeonato, otros ya están pensando en el siguiente año: Patriots, Chargers, Titans y Jets, por parte de la AFC ya están eliminados; del lado de la NFC son: Panthers, Cardinals, Commanders y Giants.