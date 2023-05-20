Equipos descendidos en las Ligas Europeas en la temporada 2022/23

Está por terminar la actividad de futbol europeo en las grandes ligas, quedan pocas jornadas por disputarse y ya han quedado definidos algunos de los equipos que están descendidos y tendrán que jugar en la segunda categoría de su liga.

Aunque, de igual forma, hay equipos que siguen luchando por mantenerse en la primera división de su país y que podría terminar por definirse hasta la última jornada.

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Equipos descendidos

En la Premier League, solo hay un equipo que oficialmente ha descendido para la temporada 2023-2024, se trata del Southampton. Los dirigidos por Rubén Sellés se encuentran en el último lugar de la tabla con 24 puntos, seis victorias, seis empates y 24 derrotas.

En el caso de la Bundesliga, solo ha quedado descendido un equipo y se trata del Hertha Berlín que tiene 26 puntos, con solo seis victorias, ocho empates y 19 derrotas.

En la Serie A, la lucha está muy cerrada, pero el primer equipo que ha descendido es el Sampdoria que se encuentra en el lugar 20 con 18 puntos. Únicamente logró ganar tres partidos , empatar nueve y perder 24.

En LaLiga, el equipo que descenderá es el Elche CF con 20 puntos. Ha logrado tener cuatro victorias, ocho empates y 23 derrotas. Aún tiene tres partidos por disputar y aunque los termine ganando no se salvaría del descenso.

Por último, en la Ligue 1 ya hay tres equipos definidos que están descendidos. En el último lugar y primer descendido está el Angers, que tiene 14 puntos, registra solo tres victorias, cinco empates y 27 derrotas. El segundo es el Troyes que llegó a 22 puntos con cuatro victorias, 10 empates y 21 derrotas. Por último, el conjunto de Ajaccio suma 23 puntos con seis victorias, cinco empates y 24 derrotas.

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