Manchester City es tricampeón de la Premier League

El conjunto de Manchester City se convirtió en el campeón de la Premier League temporada 2022-2023 tras la derrota del Arsenal ante Nottingham Forest. Los dirigidos por Pep Guardiola, han vuelto a levantar el título por tercera temporada consecutiva y se convierten en el quinto equipo en conseguir el tricampeonato.

Los dirigidos por Pep Guardiola se enfrentarán el domingo 21 de mayo al Chelsea en el Estadio Etihad en donde levantará el título acompañado por su afición.

Los equipos que conforman el selecto grupo de tres títulos consecutivos de la máxima categoría son; Huddersfield Town (1924-1926), el Arsenal (1933-1935), el Liverpool (1982-1984) y el Manchester United (1999- 2001 y 2007-2009).

El City aún tiene tres partidos por disputar, por el momento, ha jugado un total de 35 partidos, acumula un total de 85 puntos que ha conseguido tras ganar 27 partidos, empatar cuatro y perder seis. Registra 92 goles anotados y 31 recibidos.

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Con la gran temporada del equipo, la directiva decidió felicitar al cuerpo técnico, staff y jugadores, a través de un comunicado por el notable logró para el club.

"Todos en el Manchester City queremos felicitar a Pep, a su staff técnico y a todos los jugadores por otro logro notable para este club de fútbol."

La temporada de Haalaand con Manchester City

El título de la temporada refleja un gran trabajo de cada uno de los jugadores, en el caso de la delantera, fue un gran trabajo de Erling Haaland que logró marcar el mayor número de goles en una sola temporada de la Premier League llegando a 36 tantos. Marcando el 39% de los goles anotados en la temporada.

De igual forma se convirtió en el jugador más rápido en marcar 20 goles en la Premier League con solo 14 juegos disputados.

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