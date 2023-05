Todo listo para que se disputen los partidos del Repechaje del Clausura 2023, los ocho equipos que buscarán clasificar a la Liguilla son: Pachuca, León, Tigres, Cruz Azul, Atlas, Puebla, Atlético de San Luis y Santos.

Los cuatro equipos que lograron su boleto directo a los Cuartos de Final son: Monterrey en primer lugar con 40 puntos , América en segundo con 34 puntos, Chivas en tercero con 34 puntos y Toluca en cuarto con 32 puntos.

Los favoritos para avanzar a Cuartos de Final

Los enfrentamientos de Repechaje quedaron de la siguiente manera: Pachuca vs Santos, León vs Atlético de San Luis, Tigres vs Puebla y Cruz Azul vs Atlas. Los juegos se van a disputar el próximo sábado seis de mayo y domingo siete de mayo. Se dividirán dos enfrentamientos para cada día.

El sábado inicia la serie de repechaje con el partido de la Máquina ante los Rojinegros en punto de las 17 horas (tiempo del centro de México). Es el partido más cerrado de la serie pues se enfrentan el octavo y noveno lugar de la tabla. Llega ligeramente como favorito el Cruz Azul por el nivel futbolístico que ha mostrado desde la llegada de Ricardo Ferretti.

El segundo juego del día es entre Pachuca vs Santos que se disputará en el Estadio Hidalgo a las 19:10 horas (tiempo del centro de México). El entrenador de los Tuzos se verá la cara con su ex equipo por lo que se espera un gran partido. Llega como favorito Pachuca, al ser la cuarta mejor ofensiva del torneo y enfrentarse a la segunda peor defensiva.

Para el domingo 7 de mayo, ‘La Fiera’ se va a medir a San Luis en el Nou Camp en punto de las 19:06 horas (tiempo del centro de México). León es favorito para avanzar a los Cuartos de Final, llega solo con tres derrotas mientras que los potosinos llegan con ocho partidos perdidos.

Por último, la escuadra de Tigres se debe enfrentar al Puebla cierran el Repechaje en la cancha del Estadio Universitario a las 21:10 horas (tiempo del centro de México). Los dirigidos por Siboldi llegarán de haber disputado las semifinales de la CONCACHAMPIONS y se enfrentarán a unos camoteros que llegan de golear en casa. Tigres es favorito para avanzar a la Liguilla pero Puebla no será un rival fácil de vencer.

