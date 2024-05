Los favoritos para los partidos de ida de los Cuartos de Final

Este miércoles 8 y jueves 9 de mayo, se van a disputar los partidos de ida de los Cuartos de Final del Clausura 2024 de la Liga BBVA MX. Los encuentros son: Chivas vs Toluca en el Estadio Akron, Pachuca vs América en el Estadio Hidalgo, Pumas vs Cruz Azul en el Estadio Ciudad Universitaria y Tigres vs Rayados en el Estadio Volcán.

Todos los encuentros son bastante emocionantes pues los ocho equipos buscan seguir avanzando en la Liguilla. Las casas de apuestas ya tienen a sus favoritos para tomar ventaja en el partido de ida.

Los favoritos para ganar el partido

En los juegos del miércoles, los favoritos para ganar son Chivas y América. En el caso del rebaño, tiene un momio de más 140 a su victoria directa. Al estar en casa, llegar con cinco partidos consecutivos con victoria y tras vencer a Toluca en el torneo regular, aparecen como favoritos para ganar el juego de ida.

En el caso del partido de Pachuca vs América, a pesar de que los de Coapa no han logrado ganarle a los tuzos en lo que va del año, son favoritos para ganar el encuentro. Su victoria tiene un momio de +135. Mientras que la victoria de Pachuca está en +200.

En los juegos del jueves, Cruz Azul y Tigres, llegan como favoritos para ganar el encuentro. La Máquina quedó en el segundo lugar de la tabla y mantiene buena racha ante Pumas. Aunque en liguilla los felinos han logrado sacar en varias ocasiones a los celestes.

La victoria de Cruz Azul está en +137.

En el caso de Tigres, su victoria está en +125, siendo el candidato número uno a ganar. Los dirigidos por Siboldi llegan con tres partidos consecutivos sin conocer la derrota. Mientras que Rayados llega de perder ante Columbus.

