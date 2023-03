¿Qué equipos de la Liga MX estarían eliminados tras la J12 del C2023?

De cara a la Jornada 12 del Torneo Clausura 2023, hay equipos que tienen posibilidad muy complicada de acceder a la siguiente etapa de la competencia, es decir, a la Liguilla y ronda de Repechaje.

La zona baja de la tabla general, la ocupa Mazatlán con 4 puntos. El conjunto de La Perla del Pacífico se encuentra en el fondo de la competencia luego de una victoria, un empate y ocho derrotas, no obstante, al cuadro dirigido por Rubén Omar Romano le restan siete partidos por jugar y prácticamente debería ganar todos sus compromisos si quiere aspirar a seguir con vida en la competencia, no obstante, no dependen únicamente de ellos, pues necesitan que todos los equipos que se encuentran por arriba tengan resultados adversos.

Por su parte, el lugar 17 lo ocupa Querétaro. Los Gallos Blancos tienen 8 unidades luego de un triunfo, cinco juegos igualados y cuatro partidos perdidos. Mientras que el Atlas se encuentra en el puesto 16 con 9 puntos. Los Rojinegros, con Benjamín Mora al mando, no han podido tener resultados positivos en la presente campaña. Arriba, se encuentran Necaxa, Pumas y Tijuana en los lugares 15, 14 y 13 respectivamente.

El repechaje tras la J11 del C2023

La zona de repechaje tras la Fecha 11 del Clausura 2023, la ocupan de momento el América, Pachuca, León, Santos Laguna, Cruz Azul, Puebla, FC Juárez y Atlético San Luis, equipos que se encuentran del lugar 5 al 12 en la tabla general.

Los primeros puestos de la tabla, otorgan lugares directos en la Liguilla del Torneo Clausura 2023. Los Rayados de Monterrey lideran la competencia con 28 puntos. El segundo puesto es de Toluca con 21 unidades, Tigres es tercero con 21 puntos y las Chivas ocupan el cuarto lugar con la misma cantidad de unidades.

