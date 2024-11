Los equipos de la Liga BBVA MX que podrían hacer una oferta por Marcelo Vieira

Este sábado 2 de noviembre del 2024, el conjunto del Fluminense dio a conocer que por mutuo acuerdo, se rescindió el contrato de Marcelo Vieira. La razón fue por una discusión que tuvo el futbolista con el entrenador Mano Menezes.

En el partido de Fluminense vs Gremio, el defensor iba a entrar de cambio, pero se alcanza a percibir que se hacen de palabras y el director técnico decide cancelar la sustitución mandando de nuevo a la banca al futbolista.

“Fluminense FC y Marcelo Vieira anuncian la rescisión del contrato de mutuo acuerdo entre las partes.

Formado en las categorías juveniles, Marcelo regresó a Fluminense en 2023, habiendo participado en la conquista de los títulos del Campeonato Carioca 2023, los inéditos títulos de la Conmebol Libertadores 2023 y la Recopa 2024”.

NOTA OFICIAL O Fluminense FC e Marcelo Vieira comunicam o encerramento do contrato em comum acordo entre as partes.Formado nas categorias de base, Marcelo retornou ao Fluminense em 2023, tendo participado da conquista dos títulos do Campeonato Carioca 2023, dos inéditos… pic.twitter.com/vVR1TtnzXX

