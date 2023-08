Los rivales de la Liga BBVA MX que podría tener Messi en la Leagues Cup 2023

Previo a la ronda de octavos de final de la Leagues Cup 2023, uno de los equipos que se mantiene invicto es Inter Miami: con cuatro triunfos, el equipo de Lionel Messi se ha metido a la conversación de favoritos para levantar la tercera edición del certamen que combina a los equipos de la Liga BBVA MX y la MLS.

Sin embargo, aún hay equipo de la primera división del futbol mexicano que podrían encontrarse con Inter Miami y Lionel Messi en la Leagues Cup 2023, con el objetivo de detener a los dirigidos por Gerardo ‘Tata’ Martino que suman nueve goles a favor en los tres partidos disputados.

Querétaro: único equipo de la Liga BBVA MX que podría enfrentar a Inter Miami y Lionel Messi previo a la final de la Leagues Cup 2023

En la llave rumbo a la gran final de la Leagues Cup 2023, Querétaro es el único equipo de la primera división del futbol mexicano que podría detener a Inter Miami y Lionel Messi: un eventual duelo entre ambos clubes se daría en la ronda semifinales. El conjunto de la Liga BBVA MX tendrá que vencer a New England Revolution en octavos de final y al que resulte ganador de la serie Philadelphia Union vs New York Red Bulls en cuartos de final.

Por su parte, Inter Miami deberá vencer a FC Dallas en octavos de final y su eventual rival en cuartos de final sería el ganador de la llave Charlotte FC vs Houston Dynamo, para llegar a la posibilidad de enfrentarse a Querétaro en las semifinales de la Leagues Cup 2023.

Sin embargo, en caso de alcanzar la final de la Leagues Cup 2023, misma que se disputará el próximo sábado 19 de agosto, Inter Miami podría medirse a equipos de la Liga BBVA MX como Tigres, Rayados, Toluca o América, quienes se encuentran del otro lado de la llave.

Cruz Azul: único equipo de la Liga BBVA MX que se ha enfrentado a Inter Miami y Lionel Messi

El pasado viernes 21 de julio arrancó la edición 2023 de la Leagues Cup y uno de los partidos en el primer día de actividad fue Cruz Azul vs Inter Miami, donde se vivió el debut de Lionel Messi con el conjunto de la Florida: el campeón del mundo en Qatar 2022 entró en el segundo tiempo y sobre los minutos finales anotó el gol del triunfo ante La Máquina.