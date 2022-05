Los 6 equipos con todas las liguillas desde que volvió el repechaje

La Liguilla es el momento más importante de la Liga BBVA MX . Desde el Guardianes 2020 se instauró el nuevo sistema con 12 equipos calificados, que sustituyó el formato donde 8 avanzaban directo a la etapa de cuartos de final. El repechaje volvió para reactivar la economía de los clubes tras la cancelación del Clausura 2020 por la pandemia de Covid-19 y por los partidos que se realizaron a puerta cerrada.

Los 6 equipos que han jugado todas las liguillas

En los 4 torneos cortos que se han jugado con el nuevo sistema de clasificación, solamente 6 equipos han podido meterse a todas las fases finales como uno de los doce mejores del torneo: Chivas, América, Cruz Azul, Tigres, Monterrey y Puebla.

Chivas

Guadalajara: Desde la llegada de Ricardo Peláez a la dirección deportiva, Chivas no ha faltado a la fase final, pero se ha quedado eliminado dos veces en la etapa de repesca. Lo más lejos que llegó fue a semifinales del Guardianes 2020 cuando cayeron con León.

América

Las Águilas no han fallado en estos últimos 4 torneos e incluso no han necesitado de meterse a la repesca. A pesar de ser constantes invitados, no han podido levantar el título pues quedaron eliminados en cuartos de final por Chivas, Pachuca y Pumas.

Cruz Azul

La Máquina es el único de los seis que ha sido campeón. En el Guardianes 2021 los celestes alzaron la novena tras vencer a Santos Laguna en la final.

Tigres

A pesar de ser el equipo más ganador en Liga MX en los últimos 10 años, la U de Nuevo León no ha podido coronarse con el formato de 12 clasificados. Lo más cerca fueron las semifinales del torneo pasado cuando fueron eliminados por León.

Rayados

Monterrey no ha podido pasar de cuartos de final en los últimos 3 torneos a pesar de tener la plantilla más cara de la Liga MX de acuerdo con el portal Transfermarkt.

Puebla

Uno de los caballos negros más constantes de los últimos dos años en México. La Franja sorprendió con la eliminación a Monterrey y Chivas en la repesca. Llegó a semifinales contra Santos en el Guardianes 2021.