Confirmados los rivales de los equipos mexicanos en los Octavos de Final de la Concachampions

De los seis equipos de la Liga BBVA MX que se clasificaron a la Concachampions, quedan cinco. Solamente el Toluca no pudo conseguir su pase a los Octavos de Final de la Liga de Campeones de la Concacaf, luego de caer contra el Herediano, de Costa Rica, que es dirigido por un mexicano, Héctor Altamirano.

Ahora, los que siguen con vida son: Pachuca, que ya estaba en esta instancia por ser el equipo con más puntos en México entre el Apertura 2022 y el Clausura 2023; América, Tigres, Rayados y Chivas, son los otros equipos que avanzaron a la siguente fase, luego de la primera ronda de eliminación directa.

Los rivales de los equipos mexicanos en los Octavos de Final de la Concachampions

Con la fase de dieciseisavos terminada, ahora sí, los equipos aztecas ya conocen a sus respectivos rivales para los Octavos de Final de la Liga de Campeones de la Concacaf, en busca de los Cuartos de Final, y seguir siendo los mandones a nivel de clubes en este certamen.

Pachuca vs Philadelphia Union

América vs Chivas (Clásico Nacional)

Tigres vs Orlando City

Rayados vs Cincinnati

Sin lugar a dudas el que más llama la atención es el Clásico Nacional, además de que también en este mes de marzo se verán las caras en el Clausura 2024, por lo que habrá tres partidos entre el Rebaño Sagrado y las Águillas, en un lapso de 10 días.

¿Qué equipos mexicanos se pueden enfrentar a Messi en la Concachampions?

Por su parte, el Inter de Miami y Messi jugarán contra el Nashville en los Octavos de Final, y en caso de avanzar, combiando de la clasificación de Monterrey, en los Cuartos de Final, Leo podría visitar la Sultana del Norte, y no solo en una ocasión, pues si vencen a La Pandilla, y Tigres avanza, se podrían ver las caras en las semifinales del torneo.

Y si del otro lado de la llave, donde están Pachuca, América y Chivas, en caso de que alguno llegue a la Final, combinado con el paso del astroargentino, en el partido por el título también jugaría frente a una escuadra de la Liga BBVA MX.