Equipos de la Liga BBVA MX festejaron día de Star Wars

Este 4 de mayo se festeja el Día de Star Wars y los equipos de la Liga BBVA MX no se quisieron quedar atrás, uniéndose a la fiebre de esta famosa saga. A través de sus redes sociales, América, Necaxa, Tigres o Santos compartieron divertidas publicaciones en sus redes sociales.

¿Por qué se celebra?

La historia de la celebración del Día de Star Wars se originó en Inglaterra hace 41 años tras el nombramiento de Margaret Thatcher como primera ministra de su país. En esa ocasión, miembros del Partido Conservador felicitaron a la política en una publicación del London Evening News con la frase: May the 4th be with you, Maggie. Congratulations.

Esa ocurrencia inspiró a los fanáticos de Star Wars a un juego de palabras con la popular frase de la saga: May the force be with you (Que la fuerza te acompañe). Desde entonces, alrededor del mundo se adoptó esta fecha como el día de celebración de este universo creado en 1977 por George Lucas.

Otros homenajes en el tiempo

A lo largo de los años, el mundo del futbol no está por completo ajeno a este universo cinematográfico. Por eso aprovechamos también para recordar algunos de sus mejores homenajes. En diciembre del 2015, en Bulgaria con el CSKA Sofia los aficionados armaron un mosaico con todo y bengalas para apoyar a su equipo ante el Sozopol. Imagínense estar concentrados para un partido importante, cuando de la nada llega Darth Vader para organizar el volado. Esto pasó en Australia en el ya lejano 2017, el Newcastle Jets se lanzó al patio del Perth Glory en un juego que tuvo la visita especial del icónico personaje.

También a finales del 2017 el Satde de la Route de Lorient armó un show en las gradas con motivo de Star Wars y con Darth Vader como protagonista, el Rennes recibió al PSG y en la entrada de los equipos se soltó la gran manta al ritmo de La Marcha Imperial.