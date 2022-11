Equipos que han ganado un Worlds de League of Legends

League of Legends es reconocida a nivel mundial como una de las escenarios más importantes del mundo. Este 2022 celebró su decimosegunda edición del campeonato mundial del videojuego, con DRX como la organización en reclamar la Copa del Invocador tras vencer al histórico T1.

Estos son todos los equipos que han conseguido una Copa del Invocador en la historia de Worlds.

El inicio de este magno evento se remonta al año de 2011, cuando Riot Games celebró el primer World en Jönköping, ciudad de Suecia. El formato permitió a 8 organizaciones participantes: 3 de Norteamérica y Europa, y solo 2 del Sudeste Asiático.

Finalmente la escuadra europea, Fnatic se convirtió en el primer equipo de esports en conseguir el campeonato mundial de League of Legends ante against All authority 2-1 en el marcador final.

Para Worlds 2012 el números de cupos al campeonato creció, los errores de la primera versión fueron corregidos y en la gran final, el poderoso Taipei Assassins se enfrentó a Azubu Frost, donde finalmente los representantes de China Taipei levantaron la copa 3-1.

El mundial de 2013 fue celebrado de nueva cuenta en Los Ángeles, California, sede que vio por primera vez coronarse campeón del mundo a una de la figuras más icónicas de la escena, Lee Sang-Hyeok, más conocido como Faker junto a un T1 que marcaría un antes y un después en LoL.

Seúl, capital de Corea del Sur; uno de los centros en el mundo de los deportes electrónicos y casa del actual monarca se convirtió en el epicentro de Worlds 2014. Pese al gran momento de T1, Samsung Galaxy White y Star Horn Royal Club (China) fueron los finalistas. Finalmente los locales se llevaron la gloria del mundial.

Worlds 2015 llegó a Berlín, la capital alemana se convirtió en la primera copa en la que dos equipos de la LCK se enfrentarán en la gran final; los protagonistas de la historia fueron SK Telecom T1 en contra de KOO Tigers, la serie al mejor de cinco se inclinó a T1 tras un 3-1 que le dio su segunda Copa del invocador.

La Dinastía hace historia en la escena de LoL

Para 2016 T1 llegaría a su tercera final mundial, lo haría con equipo de época y más fuerte que nunca, en frente Samsung Galaxy. Uno de los partidos más épicos en la historia de LoL se finiquitó por primera vez en el quinto mapa, SK Telecom T1 sumó su tercer título mundial y Faker fue nombrado MVP del torneo.

La revancha llegaría en Pekin para los miembros de Samsung Galaxy, quienes aplastaron a la Dinastía 3-0 para quedarse con el campeonato en Worlds 2017.

Tras cinco años de dominio coreano en League of Legends, China y Europa fueron los encargados de regalarnos la final de Worlds 2018. Invictus Gaming se alzó con la copa convirtiéndose en el primer equipo de LPL en reclamar el trono.

Cómo no recordar Worlds 2019, París Francia fue anfitrión de nueva cuenta de una final disputada entre FunPlus Phoenix y los Samuráis de G2 Esports. FPX aplastó al G2 dominante de LEC 3-0 al final.

2020 sería un año que cambió paradigmas en la realización de eventos digitales tras el inicio de la complicada pandemia mundial por Covid 19, la décima edición de Worlds se realizó en China, siendo la primera vez en cerrarle la puerta a los aficionados. Danwon Gaming venció 3-1 a Suning Gaming desde Shanghai China.

El magno evento llegó a la capital islandesa, de igual manera el campeonato mundial fue sin presencialidad de los fans. Ahora China y Corea se enfrentaron, Edward Gaming le regresó la gloria a los de la LPL.

Este año nos regaló una final más de la Dinastía de T1 en contra de DRX, el Dragón coreano sorprendió al mundo en el quinto partido donde terminaron por vencer a los comandados por Fake.