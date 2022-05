Equipos clasificados a la segunda ronda del MSI 2022 de LoL

Los 11 mejores equipos de la escena internacional de League of Legends, disputaron la primera fase del MSI a lo largo de toda una semana, las escuadras campeonas de cada una de sus regiones, lucharon para superar la fase de grupos.

El primer grupo que quedó definido fue el C, único sector conformado por 3 equipos, ya que el campeón de la LCL, Unicorns of Love, no asistió al evento por el conflicto bélico que sufren Ucrania y Rusia en este momento. Asunto por el que cada escuadra tuvo que jugar 8 partidas, 2 más que el resto de los equipos, y aun así G2, el representante europeo del torneo logró salir invicto (8-0), récord que lo coloca como primero de grupo, seguido de Evil Geniuses (4-4) y por último la escuadra de ORDER, representante de Oceanía que no logró ganar una sola partida, asunto por el que quedan eliminados.

Posteriormente, la actividad del grupo B sacó chispas. Con uno de los grandes favoritos a levantar el título, Royal Never Give Up, equipo campeón de China y campeón vigente del Mid-Season Invitational, RNG no pudo viajar a la sede del torneo debido a algunas determinaciones sanitarias y aun así, lograron jugar a distancia desde su gaming house para terminar con un récord de 6 ganados y 0 perdidos, para clasificarse como líder de grupo.

Poco más abajo, con 3 ganados y 3 perdidos, el PSG Talon, equipo de Hong Kong, que logra clasificarse de igual manera a la segunda etapa del MSI, mientras que la escuadra brasileña de RED Canids fue eliminada junto con Istanbul Wildcats, quienes solo pudieron ganar 2 y 1 juego respectivamente.

Por último, nuestro representante latinoamericano, saltó a escena el último día de actividades de fase de grupos. Una jornada bastante complicada en la que Team AZE, simplemente no entendió como jugar frente a sus rivales, y a pesar de contar con un gran liderazgo por parte del cuerpo técnico encabezado por YETI y UKFallen, los resultados simplemente no se dieron.

El campeón de la LLA, llegó con un récord de 0 ganados y 5 perdidos, sin embargo en la última partida del día, lograron encontrar una victoria para cerrar su participación en este Mid-Season Invitational, la víctima fue la escuadra de DetonatioN FocusMe, representante japones quien terminó por perder ventaja en la transición de early a mid game, asunto por el que el Graves de Dimitry, junto con el Ezreal de 5Kid, la Gwen de Lonely, el Galio de Aloned y un Nautilus por parte de Straight, lograron cerrar la partida en 37 minutos, con una ligera ventaja de 1,000 de oro de diferencia, y así despedirse de la actividad.

Al final del día, fueron T1 escuadra campeona de Corea, encabezada por Faker (mejor jugador de LoL en la historia) y Saigon Buffalo, campeones de Taiwan, quienes lograron acceder a la siguiente ronda por parte de ese grupo.

El mejor equipo de la escena competitiva de LoL aplastó una vez más a Team Aze, representante latinoamericano en #MSIxAzteca#AumentaTuVoltaje @voltmexico pic.twitter.com/bYB6kE6LmS — AztecaEsports (@TVAztecaEsports) May 15, 2022

Equipos clasificados a la segunda ronda del MSI

El viernes 20 de mayo, arrancará la actividad de la segunda ronda, y los equipos clasificados son los siguientes:

Evil Geniuses - 50% de win rate en fase de grupos

G2 Esports - 100% de win rate en fase de grupos

PSG Talon - 50% de win rate en fase de grupos



Royal Never Give Up - 100% de win rate en fase de grupos

Saigon Buffalo - 67% de win rate en fase de grupos

T1 - 100% de win rate en fase de grupos

