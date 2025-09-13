¡Era golazo! Ángel Correa revienta el poste ante León | Tigres se queda cerca | Liga MX 2025”
Ángel Correa estuvo a punto de marcar un golazo para Tigres, pero el poste dijo que no. En el duelo ante León por la Jornada 8 del Apertura 2025, esta jugada estremeció el estadio y dejó a la afición felina con el grito ahogado.
Ángel Correa estuvo a punto de marcar un golazo para Tigres, pero el poste dijo que no. En el duelo ante León por la Jornada 8 del Apertura 2025, esta jugada estremeció el estadio y dejó a la afición felina con el grito ahogado.