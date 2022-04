Rayados no se confía del mal momento de Chivas, asegura Erick Aguirre

A pesar de que las Chivas están en mal momento, en Rayados no se confían de cara a su partido de este miércoles en Guadalajara, en el que tienen la oportunidad de sacar un resultado que los ponga en los primeros lugares de la tabla.

Cierre complicado del Clausura

Así lo señaló el defensa Erick Aguirre durante la conferencia de prensa de este martes, en donde reconoció que el cierre de torneo será complicado, pero que aspiran a clasificar a la Liguilla de manera directa.

“Eso más que nada nos motiva, sabemos es un partido donde si sacamos los tres puntos podemos ir escalando poco a poco, estar en lo más alto de la tabla, estamos cien por ciento enfocados en este partido siguiente y ya después sabemos se vienen partidos difíciles, pero por ahora enfocados y motivados en enfrentar al mejor Chivas”.

Rayados piensa en la mejor versión de Chivas

Para Aguirre, el Monterrey debe olvidar que el Rebaño atraviesa una crisis de resultados y entiende la complejidad de visitar el Estadio Akron, para este duelo pendiente de la Jornada 12 del Clausura 2022.

“Más allá de los problemas que tienen ellos eso no nos compete, nosotros trabajamos para enfrentar la mejor versión de cada rival, así que también sabemos que Chivas está necesitado de esos tres puntos y van a querer hacer valer su casa”.

La llegada de Vucetich al banquillo

El lateral mexicano también habló sobre el cambio que hubo en Rayados con la llegada de Vucetich al banquillo, tras la destitución del técnico Javier Aguirre.

“Todo el grupo tiene una muy buena relación con Víctor (Manuel Vucetich), siempre nos da esa confianza de poder sacar la mejor versión de cada uno, no nos queda más que agradecerle con buenas actuaciones, para obtener victorias te genera mucha confianza y eso va generando un buen ambiente entre cuerpo técnico y todo el grupo”.

Sueña con la Selección Mexicana

Finalmente, Erick Aguirre se dio tiempo de comentar si sueña con jugar el Mundial de Qatar 2022 con la Selección Mexicana.

“Siempre marcando esos objetivos que uno se pone año con año, primero hacer bien las cosas acá en Monterrey, quiero conseguir logros importantes con el club y también sé que haciendo bien las cosas acá en el club puedo ser tomado en cuenta en selección, es año de mundial y cualquier oportunidad que se me da hay que aprovecharla, no será fácil meterme a esa lista final, pero me siento apto para competir y estar en esa última lista”.