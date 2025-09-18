¡OTRO LESIONADO! Chivas sufre la baja de su capitán de último minuto

Las Chivas recibieron un nuevo golpe en su plantel con la baja de última hora de Erick Gutiérrez, uno de sus capitanes y figuras clave, para el partido de este miércoles contra Tigres en el marco del partido pendiente de la Jornada 1 del Apertura 2025. Según el reporte oficial del club, el mediocampista mexicano presentó molestias musculares que lo dejaron fuera del encuentro, generando preocupación en el cuerpo técnico encabezado por Gabriel Milito.

Gutiérrez, de 30 años y mundialista con México, es un pilar fundamental en el esquema táctico de Milito. Su presencia ha sido constante en el torneo, participando en los siete partidos disputados por Chivas hasta el momento, con un aporte significativo de dos asistencias. La más reciente fue en el Clásico Nacional contra América, donde habilitó a Roberto Alvarado para el gol que abrió el marcador en la victoria rojiblanca. Su ausencia ante Tigres obligó al estratega argentino a realizar ajustes de última hora: Gilberto Sepúlveda regresó como defensa central en la línea de cinco, mientras que Luis Romo ascendió al mediocampo para cubrir el hueco dejado por “Guti”.

Las lesiones en Chivas ante Tigres

La lesión de Gutiérrez se suma a una lista preocupante de bajas en el Rebaño. Roberto “Piojo” Alvarado, otro elemento clave, salió lesionado del tobillo derecho en el duelo contra América y estará fuera lo que resta de septiembre. Alan Mozo, por su parte, fue operado de una lesión de menisco y se perderá todo el torneo, mientras que Alan Pulido y Daniel Aguirre continúan en recuperación por problemas musculares.

Por ahora, la gravedad de la lesión de Erick Gutiérrez no ha sido detallada, pero su participación para el próximo encuentro ante Toluca, el sábado en el Estadio Akron por la Jornada 9, está en duda. Los aficionados rojiblancos esperan que su capitán pueda regresar pronto de cara a la segunda mitad del torneo regular.

