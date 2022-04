Erick Gutiérrez “pide” a un mexicano para reforzar al PSV

Un mexicano más podría llegar a las filas del PSV, pues Erick Gutiérrez, quien actualmente milita ahí, ha revelado que habló con uno de sus compatriotas y considera que estará jugando ahí la próxima temporadada.

PSV y el ‘Guti’ fueron eliminados de la Conference League, al caer ante el Leicester y después del encuentro, fue cuando el mexicano habló de lo sucedido y también del compatriota que podría llegar para el siguiente año e incluso reveló que ya hablado con él.

Erick Gutiérrez habla de Alexis Vega

Cuando a Erick Gutiérrez le preguntaron sobre algún jugador mexicano que podría reforzar a la plantilla para la próxima temporada, no dudó en decir el nombre de Alexis Vega, quien por ahora se mantiene en Chivas pero que está por terminar su contrato con el Rebaño.

“Un jugador que siempre me encanta, Alexis Vega. He hablado con él en Selección y le he dicho que puede estar acá”, dijo el ‘Guti’. Cabe declarar que ambos jugadores compartieron vestidor en la última convocatoria del combinado azteca, donde consiguieron su pase al Mundial de Qatar 2022.

Más allá de que la intención de Chivas es renovar el contrato de Alexis Vega, hasta el momento no han llegado a ningún acuerdo y el vínculo termina en diciembre del 2022. Eso quiere decir que a partir de junio, el delantero podría negociar libremente con cualquier otro equipo, sin necesidad de reportarle al conjunto rojiblanco.

La eliminación de Erick Gutiérrez y el PSV, terminó también con la presencia de jugadores mexicanos en las competencias de la UEFA, recordando que el Atlético de Madrid de Héctor Herrera también fue eliminado de la Champions League. Ni en la Europa, ni en la Conference quedan futbolistas aztecas.

