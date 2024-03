Erick Gutiérrez podría perderse los próximos partidos de Chivas

El Rebaño Sagrado continúa preparando la visita a los Rayados de Monterrey. Chivas ya tendrá disponibles a Víctor Guzmán y Gilberto Orozco El ‘Pocho’ y ‘Chiquete’ pagaron contra América el partido de suspensión por acumulación de tarjetas amarillas y podrán tener minutos en la Sultana del Norte.

El asunto de la disciplina es algo que deberá cuidar el mediocampista rojiblanco Erick Gutiérrez. ‘Guty’ tiene 4 cartones preventivos en lo que va del torneo, por lo que en caso de ser amonestado ante Monterrey, se perdería el duelo en casa contra Puebla de la jornada 14. Recibió amarilla ante León, Toluca, Tigres y Santos. En lo que va del Clausura 2024, el ex jugador del PSV de Países Bajos suma 11 partidos disputados con un gol y una asistencia. Es el único elemento del plantel que se encuentra en dicha situación.

Arbitraje en la mira

La Comisión de Arbitraje anunció que Adonai Escobedo será el juez central en el Rayados vs Chivas a jugarse en Nuevo León. El silbante estuvo bajo la lupa en semanas anteriores por el trabajo que realizó en el Mazatlán vs Guadalajara. El silbante no marcó un penal a favor del Rebaño que pudo ser el potencial 0-3 de los tapatíos, jugada que fue asimilada como error por la propia Comisión.

Las probabilidades de Chivas

De acuerdo con las estadísticas y probabilidades, Guadalajara tiene pocas chances de sacar un buen resultado del Gigante de Acero. Los números apuntan a que el equipo de Fernando Gago cuenta con un 20% de posibilidad de obtener el triunfo, 21% de sacar el empate y 59% de triunfo para los Rayados del Tano Ortiz. Los locales marchan super líderes, invictos, la segunda mejor defensiva y la tercera mejor ofensiva de la Liga MX.

