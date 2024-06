La estrella brasileña que llegaría al América para el Apertura 2024

El conjunto del América ya comenzó a ver las opciones de jugadores para reforzar al plantel de cara al Apertura 2024 de la Liga BBVA MX. El objetivo del club sería pelear por el tricampeonato y tener un equipo competitivo ante la posibilidad de que algunos jugadores salgan del plantel.

Una de las opciones es la posible salida de Julián Quiñones, por lo que André Jardine buscaría reforzar el ataque y ya tendría varias opciones en la lista. Entre las que sobresale en el club de Coapa un joven delantero brasileño de 20 años.

El brasileño que llegaría al América

Se trata del atacante del Vasco da Gama, Erick Marcus. Erick juega como extremo por ambas bandas además de que puede jugar como enganche, por lo que puede ocupar varias posiciones en la ofensiva azulcrema.

El joven de 20 años solo ha disputado 28 partidos, acumulando un total de 859 minutos con el primer equipo del Vasco da Gama, sumando 2 goles y 2 asistencias hasta el momento. Siendo un jugador que entra más de cambio que de titular.

A pesar de su corta edad, diferentes medios brasileños lo ponen como un joven con muchas cualidades que puede terminar destacando conforme se le vaya dando minutos. Situación que podría considerar André Jardine para poder llevarlo al América.

Por el momento, no hay nada confirmado y la directiva seguiría viendo sus opciones para reforzar al equipos. Además, mientras no se confirmen bajas de jugadores extranjeros, el equipo del América no podría tener nuevos refuerzos al no tener espacios disponibles.

