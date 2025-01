Chiquito Sánchez: “El América está tocado por Dios”

Para Erick Sánchez, haber llegado al América es un sueño cumplido y, con menos de un año en el club, ya lo hace evidente. Cuando se le preguntó sobre su experiencia con el equipo, transparento una percepción de corte divino.

“Eso está claro, está tocado por Dios. El conseguir un tricampeonato no es fácil y que lo consigan o lo consigamos es algo espectacular… Este equipo no tiene techo, puede ir por más y trabajamos para eso”, dijo en conferencia, antes de enfrentar al Atlético de San Luis, por la Jornada 4.

La mejora notable de Sánchez en este último tiempo

A lo largo del torneo Apertura 2024, el primero del ‘Chiquito’ con el conjunto de Coapa, pocas fueron las oportunidades de las que gozó y se habló de qué el cuerpo técnico veía un nivel muy lejano a lo que motivó su contratación; sin embargo, su rendimiento va en ascenso en el comienzo del semestre en curso.

“Ya lo dije, tengo una deuda con la afición, tengo que demostrarles por qué estoy en América, estos partidos los he aprovechado al máximo, es con trabajo y mucho esfuerzo. Yo dije que quería llegar a mi mejor versión, demostrar que puedo y soy capaz de ser el jugador que he llegado a ser. Por eso llegué antes, quise tener el compromiso de ponerme a disposición del equipo”, explicó.

Chiquito valoró el trabajo de Jardine

En el resurgir del volante que comenzó su andar como profesional en el Pachuca, ha habido un hombre clave: André Jardine.

“André y todo su cuerpo técnico fueron fundamentales para lograr esto. Hay que seguir trabajando, demostrando, tengo la confianza desde el día uno que llegué incluso cuando no se me daban las cosas. Ellos me apoyaron y debo devolverles un poco de lo que han hecho por mí”, expuso.

Tal ha sido la identificación del ‘Chiquito’ con la entidad azulcrema, que ya vincula su éxito reciente con el arribo de futbolistas de primera línea a la Liga BBVA MX.

“Que llegue ese tipo de jugadores (como James Rodríguez) es muy bueno para la liga. Eso habla bien de todos los equipos, que traen jugadores de talla europea. Todos quieren ganarle a América, eso está claro y nosotros tenemos nuestro objetivo muy claro, sea el equipo que sea o el jugador que esté, América siempre será el rival a vencer y tenemos que tener nuestros objetivos claros”, finalizó.



