Erik Lira: así se actualizó su precio después del trabajo que hizo en el Mundial 2026

Erik Lira tuvo un papel protagónico en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ con la Selección Mexicana. Si bien es cierto que Edson Álvarez era capitán y una pieza inamovible en el mediocampo del equipo de Javier Aguirre, este no llegó en sus mejores condiciones al torneo. Por esta razón, el cuerpo técnico apostó por el pivote de Cruz Azul como titular, jugador que sorprendió con su gran rendimiento.

Lira disputo cuatro de los cinco partidos que jugó México en la justa veraniega. Estuvo desde el inicio en todos ellos, a excepción del juego contra República Checa donde fue resguardado por el entrenador para la fase de eliminación directa. Su rendimiento estuvo por encima de las expectativas y ya se rumorea una posible salida a Europa. Pero eso no es todo, ya que su valor de mercado también se vio afectado de forma positiva.

El nuevo valor de mercado de Erik Lira

Previo al inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, el mediocampista de La Máquina mantenía un precio elevado que alcanzaba los 12 millones de euros, de acuerdo a la información suministrada por la plataforma Transfermarkt. Luego de la justa veraniega, su carta se revalorizó y, actualmente, cuenta con un precio de 14 millones de euros en el mercado.

|Cruz Azul

De esta manera, Lira alcanzó su precio histórico en el mercado y ahora espera por dar el salto a Europa. El propio jugador confirmó que se irá al Viejo Continente en este mercado de verano, por lo que se espera que su agente acerque ofertas por su futbolista a la directiva de Cruz Azul en los próximos días. El dinero que espera recibir la institución cementera rondaría la cifra compartida por Transfermarkt.

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Así fue el Mundial 2026 de Erik Lira

Erik Lira fue uno de los jugadores más regulares de México en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El mediocampista disputó cuatro de los cinco partidos del equipo de Javier Aguirre, todos como titular, y solamente descansó ante Chequia en la última jornada de la fase de grupos.

Su participación comenzó en el triunfo por 2-0 frente a Sudáfrica. Jugó cerca de 75 minutos y recuperó el balón que terminó en el gol de Julián Quiñones, acción que fue contabilizada como asistencia. Después completó el encuentro contra Corea del Sur y ayudó a que el conjunto mexicano mantuviera nuevamente el arco en cero.

Lira regresó al once para la ronda de 32 contra Ecuador. En la victoria por 2-0 registró un 94.1 por ciento de precisión en sus pases y recorrió 11.62 kilómetros. También disputó todo el partido de octavos de final frente a Inglaterra, donde completó 69 de los 71 pases que intentó y consiguió cinco recuperaciones.

El futbolista de Cruz Azul terminó la competencia con una asistencia, un promedio de 4.5 recuperaciones por encuentro, 92 por ciento de efectividad en los pases y 50 por ciento de duelos ganados. Su trabajo defensivo y capacidad para distribuir el balón lo convirtieron en una pieza importante del mediocampo mexicano.