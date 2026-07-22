Erik Lira sí se iría a Europa y esta semana es cuando se decide cómo deja al Cruz Azul

El futuro de Erik Lira comenzó a ponerse en duda ya que se esperaba que el mediocampista emigre a Europa tras su participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ con la Selección Mexicana. Sin embargo, las noticias sobre una posible salida empezaron a distenderse, generando incertidumbre entre la afición de Cruz Azul. Ahora, todo indicaría que saldrá de México durante la próxima semana.

Diversos reportes señalan que esta semana será clave para el futuro de Erik Lira. El jugador ya tiene sobre la mesa varias ofertas provenientes del futbol europeo y dos de ellas son catalogadas como “principales” según su entorno. El mediocampista analizará ambas propuestas junto a su agente para luego presentarlas ante la directiva, quienes ya tienen decidido dejarlo ir.

Lira no se ha enfocado en pensar sobre su futuro, ya que ha delegado dicho trabajo a la gente que tiene en manos su trayectoria. De esta manera, es posible que Erik Lira defina su próximo destino durante el transcurso de esta semana, para luego emprender viaje pensando en la siguiente semana. Lo cierto es que los nombres de los clubes interesados no trascendieron.

|MEXSPORT

Las ofertas que tendría Erik Lira sobre la mesa

De acuerdo a distintos reportes, el futuro de Erik Lira podría estar en España, ya que un club de mitad de tabla estaría interesado en contratar sus servicios. Sin embargo, también aparece una institución histórica de Italia como otra de las opciones. De todos modos, los nombres de estos clubes no fueron revelados hasta la fecha y podrían darse a conocer durante el transcurso de los días.

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Lo cierto es que desde Cruz Azul esperan una oferta económica importante por Lira. Consideran que el mediocampista ha sido uno de los puntos más altos de la Selección Mexicana durante la justa veraniega, por lo que cualquier ofrecimiento considerado insuficiente será descartado de forma inmediata. Es posible que La Máquina comience a tomar en cuenta ofertas que superen los 10 millones de dólares.

|Instagram: Erik Lira

Cuál es el valor de mercado de Erik Lira tras el Mundial

Erik Lira alcanzó un valor de mercado de 14 millones de euros después de su participación con la Selección Mexicana en la Copa Mundial de la FIFA 2026™, de acuerdo con la actualización de Transfermarkt. El mediocampista de Cruz Azul comenzó el torneo cotizado en 12 millones, por lo que registró un aumento de dos millones de euros, equivalente al 16.7 por ciento.

Sus actuaciones como recuperador y elemento de equilibrio en el esquema de Javier Aguirre impulsaron su cotización. Con este nuevo valor, Lira se colocó como el tercer futbolista más caro de la Liga BBVA MX, únicamente detrás de Gilberto Mora y Armando “Hormiga” González. Esta cifra representa una estimación de mercado y no necesariamente el precio que Cruz Azul exigiría para autorizar su salida.