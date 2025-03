Erik Lira busca ganarse un lugar en el 11 titular de Javier Aguirre en la Selección Mexicana

Después de darse a conocer la convocatoria de Erik Lira en la Selección Mexicana de Javier Aguirre para el Final Four de la Liga de Naciones Concacaf, el jugador del Cruz Azul aseguró que buscará ganarse un sitio en el cuadro titular del Vasco para llegar a la Copa del Mundo del 2026.

“Me siento muy bien en lo personal, pero sin ninguna duda sin la ayuda de mis compañeros y el cuerpo técnico no podría ser posible el momento que estoy pasando individualmente, estoy muy contento por estar en la convocatoria, me acaban de avisar hace rato, por ahí mis compañeros igual lo están, Vicente (Sánchez) también me lo hizo saber, un poco nervioso por estar en la convocatoria, pero ahora que estoy quiero jugar”, señaló Lira.

¿Cuándo inicia el Final Four de la Nations League?

El próximo jueves 20 de Marzo la Selección Azteca enfrentará a Canadá en las semifinales del torneo, una competencia que se le ha negado a México en las 3 ediciones, dos veces cayendo en la final contra Estados Unidos (2019/20 y 2023724) y un tercer lugar (2022/23), el jugador de la Máquina sabe de las exigencias del equipo y del cuerpo técnico.

“Javier nos lo ha hecho saber desde el principio que los que estamos en la convocatoria tenemos las mismas posibilidades de jugar que todos. Yo seguiré alzando la mano en mi equipo con mis compañeros, primero está lo colectivo antes que lo individual y cuando me toque cambiar el chip trataré de dar mi mejor versión para estar en el 11 inicial”, añadió el jugador del Azul.

