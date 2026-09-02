Erik Lira recibió el mensaje más emotivo en su peor momento: “Lo lograrás”

Tras la salida frustrada de Erik Lira a Monaco, el mediocampista mexicano recibió un mensaje especial de uno de sus compañeros y capitanes en Cruz Azul. Posiblemente las palabras más conmovedoras en su peor momento.

Charly Rodríguez utilizó sus redes sociales para dedicarle unas palabras al capitán, quien atraviesa un momento complicado después de que se cayera su llegada al futbol europeo. Lira incluso había hecho algo por su novia antes de su supuesta salida de México. Sin embargo, seguiría en La Máquina.

Érik Lira es el jugador más valioso de Cruz Azul|@eriklira

Charly Rodríguez le dejó un conmovedor mensaje a Erik Lira

Charly Rodríguez publicó una historia de Instagram en la que aparece abrazado con Erik Lira. La imagen estuvo acompañada de un mensaje en el que mostró su respaldo al mediocampista: “Estoy seguro que el futbol, la vida y Dios te lo van a recompensar. Lo mereces y lo cumplirás. Espalda con espalda siempre capitán. Te amo mi pinshi bro”.

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Ambos jugadores son capitanes de Cruz Azul y han compartido diferentes momentos dentro del conjunto cementero. Por ello, las palabras de Rodríguez llegaron en el momento preciso.

La frustrada transferencia de Erik Lira a Monaco

El Monaco no pudo registrar a Erik Lira debido a que no consiguió liberar a tiempo una plaza de jugador extracomunitario. Folarin Balogun no llegó al Everton y era parte de los movimientos que podían permitir el registro del mexicano. La operación no avanzó como esperaba el conjunto del Principado.

La situación terminó cerrando la puerta al canterano de Pumas. Lira había sido considerado uno de los jugadores más relevantes de México durante la Copa Mundial de la FIFA 2026™, por lo que su posible llegada a Europa parecía segura.

Crédito: Mexsport

¿Erik Lira aún puede salir de Cruz Azul?

La posibilidad de salir de Cruz Azul todavía existe. El Al Jazira de Emiratos Árabes Unidos habría presentado una oferta de 12 millones de euros por el mediocampista, mientras que el Zenit de San Petersburgo también habría preguntado por su situación contractual. Los mercados de ambos países permanecen abiertos durante septiembre.

Además, existen otras ligas con ventanas de transferencia todavía disponibles. Países Bajos cierra el 2 de septiembre, Escocia el 3, Turquía el 4, Rusia el 10, Portugal el 15 y Emiratos Árabes Unidos el 28.

Si no surge una operación, Lira podría continuar en Cruz Azul y volver a intentar su salida durante el mercado de invierno. Tiene contrato con los cementeros hasta junio de 2029.

