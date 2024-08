¡Está de vuelta! Así será el regreso de Erik Lira a la Selección Mexicana

Erik Lira está de vuelta en el radar de la Selección Mexicana. El mediocampista de Cruz Azul, ha sido convocado por Javier Aguirre para los próximos amistosos de México. El canterano de Pumas vuelve a la escena internacional y promete aportar su garra y experiencia al equipo.

En 2021, tuvo la oportunidad de debutar con el conjunto azteca en los amistosos ante Ecuador y Chile. Fue convocado por el técnico argentino “Tata Martino”

¿Cómo reaccionó a su llamado?

La noticia de su convocatoria ha llenado de ilusión a Erik Lira. En declaraciones, confesó que se enteró de la noticia de manera sorpresiva. “Martín Anselmi me dio la noticia, primero yo dije me iba a regañar porque me agarró medio raro y dije ahora qué hice, me dijo que él y su cuerpo técnico estaban muy felices por mí.”

Me siento muy contento, ilusionado, con una sonrisa muy grande. Es un ciclo nuevo para todos, me agarra listo, me agarra en un muy buen momento, he trabajado mucho dentro y fuera del campo, psicólogo, preparador físico, chef en casa, nutriólogo para estar listo para esta oportunidad, y nada voy a disfrutarlo”

“Por el momento no he tenido pláticas con ellos, creo que nada más con Martín. No voy a poder creer que me marquen o me mande un WhatsApp Javier Aguirre o Rafa Márquez, no lo voy a poder creer, pero mi celular está activo para contestar rápido, no vaya a ser que me tarde en contestar”, finalizó el jugador cruzazulino

Trayectoria y características de juego

Formado en las fuerzas básicas de Pumas UNAM, Erik Lira demostró desde muy joven su liderazgo y calidad futbolística. Tras un paso por Necaxa, regresó a Pumas donde se consolidó como titular y su destacada actuación lo llevó a fichar por Cruz Azul en 2022.

Lira se caracteriza por su intensidad, recuperación de balón y golpeo de balón. Esto lo convierten en un jugador completo. Ha disputado más de 168 partidos en la Liga MX y ha sido un habitual en las convocatorias de las selecciones menores de México.

Desde sus inicios en las fuerzas básicas, Erik Lira destacó por su personalidad ganadora y su liderazgo. Siempre fue un capitán nato y un ejemplo para sus compañeros. Su intensidad en los entrenamientos y su entrega en cada partido lo llevaron a consolidarse en su club.

Te puede interesar: OFICIAL: La convocatoria de Javier Aguirre con la Selección Mexicana