En finales nadie se quiere enfrentar a Cruz Azul: Erik Lira

La Máquina de Cruz Azul busca el fin de semana sumar tres puntos en la última jornada de la fase regular y tener la localia en la reclssificación. Luego de los juegos frente a Pachuca, León, América y Chivas, clubes contendientes al título por la campaña qué han tenido, en La Noria, Erik Lira confía en ser el “Caballo Negro” e incomodar a cualquier rival.

“Yo siempre he dicho Cruz Azul tiene que estar ahí, importante tiene que ser un pretendiente, sabemos que en la clasificación final nadie se quiere enfrentar a nosotros, saben la calidad que tenemos y la importancia de que queramos esos partidos no solamente eso, sino todos partido de matar o morir absolutamente, somos superiores”, mencionó Erik Lira en entrevista exclusiva con Azteca Deportes.

Te puede interesar: El XI ideal con el que sueña Tuca Ferretti en Cruz Azul

Cruz Azul buscará el repechaje

Este sábado se miden a Santos Laguna, partido qué es vital para recibir el repechaje en casa y jugar con la ventaja del pequeño desgaste qué implica viajar y por supuesto, jugar con su gente en el estadio azteca.

“Cómo dices el tema de no viajar el tema de descanso, podemos entrenar más por no viajar ese tipo de cosas es una ventaja importante, la otra parte es en nuestra casa, nuestra fisión cuando vamos de visita es todo lo contrario y que al final en la cancha son 11 contra 11, pero sabemos qué es un golpe anímico importante para nosotros y enfrentar el repechaje en casa”.

Cruz Azul se ha quedado en cuartos de final en las últimas dos campañas, una ronda qué busca superar y en la que hay tranquilidad de competir por poder conseguirlo.

“Dos cuartos de final nos hemos quedado los dos han sido contra Monterrey, creo que para mí la clave importante es la contundencia porque las opciones se han concretado, se han generado o se han tenido las opciones, pero no las hemos concretado y sabemos que los equipos y no concretas ellos te concretan y listo estamos ahí estamos tranquilos para pensar en cuartos, tenemos que jugar el repechaje. Estamos tranquilos paso a paso y vamos a ver cómo se van dando las cosas”.

Para conseguir cosas importantes la llegada de Ricardo Ferretti ha sido muy importante tanto en lo futbolístico como en lo mental y el “cambio de chip” qué se ha demostrado en la última parte del certamen.

“Me marcó mucho después de que perdimos contra América y nos dijo que se había perdido una batalla más no la guerra, esto lo vemos muy así, porque constantemente estamos en un partido el fin de semana partido evaluación y siempre vamos hacia arriba en el lado positivo, si viene el resultado no ha sido lo mejor los últimos dos partidos hemos empezado ganando y creo que el funcionamiento se ha visto bien en el primer tiempo, nos hemos sentido bien, pero ahora hay que estar trabajando para no solo sea el medio tiempo, sino los 90 y lo que agregue el árbitro, entonces estamos bien tranquilos, no nos estamos volviendo locos sabiendo la responsabilidad que viene en el partido para enfrentarlo el repechaje en casa”, puntualizó el mediocampista.

Te puede interesar: Los posibles escenarios y rivales para Cruz Azul en Liguilla