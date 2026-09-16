Erik Lira habló de la directiva de Cruz Azul tras caerse su fichaje a Europa

El mediocampista y capitán de Cruz Azul salió ante los medios para encarar dicha parte previo al duelo ante el Inter Miami. Es por eso, que no tuvo más remedio que expresar sus sentires alrededor de su frustrado fichaje a Europa. Erik Lira habló sobre la directiva y respecto de su presente con el cuadro celeste.

¿Adiós a Cruz Azul? Erik Lira podría dar el salto a Europa

¿Qué dijo Erik Lira sobre la directiva de Cruz Azul?

Ante las complicaciones que se presentaron para llegar lo antes posible a Miami, el equipo logró su arribo a los Estados Unidos y uno de los futbolistas más cuestionados fue Erik Lira. Además de lo que se viene en un enfrentamiento ante Lionel Messi y Las Garzas, el hombre de 26 años fue muy claro con lo vivido en semanas recientes tras su participación en el Mundial.

“Fueron dos meses bastante complicados en lo personal, pero la verdad es que me debo a Cruz Azul. Estoy agradecido con la institución, viviendo el momento. Por algo no se dio lo que se tuvo que dar. Ahora estoy acá, a menos de 24 horas de jugar una final y estoy listo para el reto que se viene mañana”.

Aunque reconoció que le dolió el no concretar su pase al futbol europeo, se muestra enfocado y agradecido con la institución. Erik Lira no había emitido comentarios abiertamente tras lo acontecido con su casi fichaje por el Mónaco, por lo que estas palabras dejan en claro su postura y su vuelta a la página en el ámbito personal. Sin embargo, también especificó que seguirá trabajando para cumplir su sueño europeo.

¿Cuántos títulos tiene Erik Lira con Cruz Azul?

Aunque algunos lo recuerdan como si fuera ayer, Erik Lira cumplirá 5 años en la institución celeste el próximo enero de 2027. El canterano de los Pumas vivió su crecimiento y maduración en el entorno del cuadro de La Noria. Y allí, ha acumulado 4 trofeos, esperando que sean 5 cuando enfrenten al Inter Miami este 16 de septiembre. Al momento, el seleccionado mexicano ganó una Supercopa MX, una Liga BBVA MX, un Campeón de Campeones y una Concachampions.