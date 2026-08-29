Erik Lira llegaría a Francia, pero Mónaco debe sacrificar a uno de estos jugadores

Es casi un hecho que Erik Lira será jugador del Mónaco, luego de semanas de negociaciones y en las que también tuvo una oferta millonaria del futbol de los Emiratos Árabes Unidos. Cruz Azul y el conjunto francés tienen un acuerdo de palabra, pero para que el seleccionado mexicano llegue, se tiene que liberar una plaza de extranjero, por lo que debe sacrificar a uno de estos jugadores.

De acuerdo con el periodista Fabrizio Romano, Mónaco acordó con la Máquina pagarle 8 millones de euros, más 3 millones en variantes, por el 80% de los derechos federativos del mediocampista. Con ello, el canterano de Pumas jugará en la liga de Francia durante los próximos 5 años.

Folarin Balogun es el principal candidato para salir del equipo.|@balogun

Mientras que el conjunto de la Noria se quedará con el 20% de la carta del que todavía es su futbolista para futuras transacciones en el futbol europeo.

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Los jugadores que debe sacrificar Mónaco para la llegada de Lira

Si bien es casi un hecho que Erik será parte del conjunto francés, aún falta un paso para que ello se concrete y eso es que Mónaco libere una plaza de extranjero o jugador extracomunitario, como se le conoce en el viejo continente. Entre las posibles bajas están:

Folarin Balogun: El delantero de Estados Unidos es el principal candidato para salir del equipo, ya que genera interés de clubes de la Premier League, aunque de momento todavía es futbolista del Mónaco.

El delantero de Estados Unidos es el principal candidato para salir del equipo, ya que genera interés de clubes de la Premier League, aunque de momento todavía es futbolista del Mónaco. Lamine Camara: Se ha rumoreado en los últimos días que el mediocampista nacido en Senegal pudiera salir del Mónaco, con el objetivo de liberar una plaza de extranjero y así darle llegada a Lira.

Será cuestión de horas para que se defina el futuro de Lira, ya que el mercado de fichajes de Francia cierra el martes 1 de septiembre. Incluso, el seleccionado mexicano no fue convocado para el duelo contra Necaxa, con el objetivo de que se enfocara en su contratación con el AS Mónaco.