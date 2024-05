Ten Hag: “Si no me quieren aquí, ganaré trofeos en otro lado”

El Manchester United dio la campanada la mañana del sábado frente al Manchester City de Pep Guardiola en la final de la FA Cup y le sumo un trofeo más a sus vitrinas. Los muchachos de Erik Ten Hag se impusieron por marcador de 2-1 y aunque sufrieron en la parte culminante del cotejo, supieron aguantar para hacer vibrar de emociones a los miles de aficionados que colmaron las gradas del Wembley Stadium.

A pesar del triunfo, el técnico neerlandés tuvo que escuchar preguntas acerca de su futuro, un tema recurrente prácticamente desde que asumió el mando de los ‘Red Devils’. El triunfo en el mítico inmueble y contra el rival de la ciudad quitó una importante losa de sus hombros, pero no maquilla el hecho de que su escuadra finalizó octava en la Premier League con apenas 60 puntos y una diferencia de goles negativa.

“Dos trofeos en dos años no está mal, tres finales en dos años no está mal”, declaró el estratega de 54 años después de asegurar el título en el torneo más antiguo del mundo. “Si no me quieren, entonces me voy a otro sitio a ganar trofeos, porque eso es lo que hago”.

Los goles del cuadro rojo corrieron a cargo de Alejandro Garnacho y Kobbie Mainoo, quienes le dieron ventaja de dos al Manchester United rumbo al medio tiempo. Hacia el final del encuentro apareció Jérémy Doku con una anotación que le añadió dramatismo a la final pero que fue insuficiente para alterar el resultado.

“Eso es lo que siempre me dicen”, afirmó Ten Hag sobre el respaldo que tiene de los dueños del equipo. "¿Cuántas veces tengo que decírselo? Siempre es la misma pregunta. ¿Tengo que repetirlo 10, 15, 20 veces?”

El Manchester United cobra revancha contra el Manchester City

En 2023 el Manchester City se llevó la final de la FA Cup sobre el Manchester United por marcador de 2-1, sin embargo, a los ‘Red Devils’ no les ha tomado mucho cobrarse la revancha, toda vez que triunfaron sobre los de Pep Guardiola el sábado por idéntico marcador.

