Joan Laporta renovará a Xavi Hernández pase lo que pase

El presidente del Barcelona, Joan Laporta, habló sobre el futuro del técnico Xavi Hernández en el equipo, así como, el posible retorno de Messi y la ‘compra de árbitros’.

La era de Diego Cocca con la Selección Mexicana inicia en Azteca Deportes

Laporta, comentó este día su intención de renovar al técnico del equipo culé aunque esta temporada no gane el título de LaLiga.

“Ya me he planteado renovar a Xavi, antes de que se gane la LaLiga. Él insiste en que, si no ganamos, seguro que no sigue, pero quiero enviarle un mensaje de tranquilidad”, explicó el directivo durante su participación en un coloquio, en el que hizo un repaso a la situación del club.

Laporta asegura que Xavi Hernández debe seguir en su puesto, que tiene contrato hasta 2024, debe seguir por muchos motivos: “Se la jugó, conoce la casa, defiende el estilo genuino que nos gusta en Can Barça y no nos pide locuras, porque sabe perfectamente cuál es la situación del club”.

¿Lionel Messi regresará al Barcelona?

Por otra parte, Joan Laporta afirmó que recientemente se había reunido con Jorge Messi, padre y representante de Lionel Messi.

“Le felicité, porque Argentina había ganado el Mundial, y hablamos del homenaje de Leo”, comentó Laporta, quien no quiso referirse a una posible vuelta del futbolista, “por respeto al PSG y al jugador”.

Cuestionado por el debate sobre el famoso ADN del Barcelona, el dirigente dijo ser “más defensor del cómo que del qué, pero sin llevarlo al extremo”, porque “en determinadas circunstancias” debe prevalecer el resultado.

“A mí me gusta el futbol de ataque, pero este año estoy disfrutando mucho con la defensa que tenemos. Si esta temporada no hubiésemos tenidos lesiones en defensa, creo que aún seguiríamos en la ‘Champions’”, añadió.

Laporta adelantó que para la temporada que viene, el equipo tendrá que “fichar un lateral” y “seguramente un delantero”, aunque recordó que tiene el límite salarial excedido, por lo tanto, “tendrá que salir algún jugador”.

Laporta niega rotundamente haber comprado un árbitro

En lo referente al ‘caso Negreira’, Joan Laporta se mostró contundente, al asegurar que el Barcelona “rotundamente nunca” se ha dedicado “a comprar árbitros” ni ha tenido intención de hacerlo.