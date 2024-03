Erika Macín, la mujer que innovó en el futbol con la People’s League

La People’s League es una apuesta innovadora que propone un futbol diferente lleno de nuevas reglas, que van desde que puedan tirar un penal los presidentes de los equipos y que cuente en el marcador.

Hasta que en la cancha solo haya un jugador por equipo habilitado para jugar durante algunos segundos para buscar espectáculo, diversión y goles mientras los otros están en la congeladora, todo esto sin estar peleado con el futbol convencional.

Un proyecto que surgió desde la visión de Erika Macín, fundadora y CEO de la People’s League.

“A nosotros el futbol nos gusta mucho, nosotros traemos muchos futbolistas profesionales, nos gustaria que la MX jugara a la People’s con las reglas de la People’s, lo estamos poniendo en la mesa, vale la pena que se metan a este futbol y empecemos todos a jugarlo”, contó.

Un concepto del cual la gente se está enamorando y por lo mismo está esperando más novedades, como tener más presencia de mujeres.

“Claro que va a haber futbol femenil, de hecho queremos meter un híbrido en el que juegan hombres y mujeres en el mismo equipo....valdría la pena hacer un experimento, no solo de mujeres, sino uno híbrido, lo voy a hacer”, afirmó la creadora de la People’s League.

Erika Macin, la creadora de este proyecto, es una mujer ejemplar que no conoce límites y que ha logrado levantar la mano en un entorno que regularmente es varonil.

“Trabajo con puros hombres, no me siento menos, me siento al nivel, el equipo que hemos hecho con el mismo Luis García, que en su mayoría son hombres, ellos no se pelean por este lugar de nosotros, le estamos haciendo la competencia al mismísimo Piqué”, contó.

Erika Macin ha venido a hacerle competencia a un jugador del otro lado del mundo, con un proyecto que está a la par, gracias a que está dispuesta a vencer todo tipo de estereotipos.

Algo en lo que también coincide el ‘Doctor’ Luis García, quien habló de la importancia de tener a una líder encabezándolos.

“Una de las cosas que más me encanta y me maravilla de ser el alto comisionado de la People’s League es que nuestra jefa es una mujer...si hoy este producto camina y la gente nos ve, tenemos la arena increíble, socios que apostaron su dinero, es porque tenemos como líder a una mujer”, reiteró.

Así se ha vuelto una realidad, la People’s League, la liga de la gente, el futbol del futuro que ya nos alcanzó.

