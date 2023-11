Erling Haaland podría perderse partidos con el Manchester City tras lesión

¡Tiemblan en Manchester! El estelar delantero Erling Haaland no estará presente con el combinado nacional cuando se midan a Escocia en la eliminatorias rumbo a la Eurocopa este domingo. Se anunció que el jugador de 23 años sufrió una lesión durante la victoria en el amistoso contra Islas Feroe a media semana y descansará el fin de semana con miras a volver lo antes posible.

El futbolista escandinavo puede haberse agravado un tobillo que ya venía mal desde que abandonara antes de tiempo el partido que el City ganó 6-1 contra el Bournemouth en Premier League a inicios de noviembre, Guardiola optó por sustituirlo tras los primeros 45 minutos de acción en un encuentro que ya estaba decidido. El ex del Borussia Dortmund ha jugado sin problemas en los otros compromisos de su club desde el aplastante triunfo sobre uno de los peores conjuntos de la máxima competición inglesa.

Programa completo: Capitulo 40 | jueves 17 de noviembre

Te puede interesar: El futbolista que buscaría dejar Cruz Azul para el Clausura 2024

“Fue su decisión. Quería jugar 45 minutos para mantener el impulso en una semana en la que quizá no entrenamos tanto. Fue su decisión”, dijo el sábado Stale Solbakken, estratega de Noruega. Añadió que la lesión no es seria y que si el partido del domingo hubiese sido una final, quizá Haaland estaría preparándose para disputarla. Noruega ya no tiene posibilidades de clasificarse a la Eurocopa 2024 a través de la fase de grupos, pero podría hacerlo por medio de los playoffs; requieren de puntos para evitar que Georgia los supere en el Grupo A.

Por su parte, el Manchester City juega un importante partido el próximo sábado 25 de noviembre cuando reciba en el Etihad Stadium al Liverpool de Jürgen Klopp. La escuadra azul comanda la tabla en la isla con 28 unidades, mientras los Reds presumen cosecha de 27. Si Haaland juega, se enfrentarían los dos máximos goleadores de la competición; el noruego tiene 13 y Mohamed Salah 10.

¿Cuándo juega Noruega contra Escocia?

Noruega viaja a Escocia el domingo para enfrentar a los británicos en la Jornada 10 de los clasificatorios a la Eurocopa 2024, certamen que se celebrará íntegramente en Alemania. El cotejo arranca a las 13:45 horas, tiempo del centro de México.

Te puede interesar: El posible remplazo de Ancelotti en el Real Madrid