El error con Cruz Azul del que se arrepiente Rafael Baca

La Máquina de Cruz Azul no pasa un buen momento y tras la eliminación en la Leagues Cup al caer frente al Charlotte FC, un torneo nuevo en el que se desprendieron de jugadores históricos en la institución como Jesús Corona, Julio César Domínguez y Rafael Baca, este último durando más de una década en la institución celeste y entrevista para Azteca Deportes confesó cuál fue el mayor error que cometió y del que se arrepiente durante su paso por el club cementero.

“El América, la (tarjeta roja) contra el América que termina en el 7-0, creo que ese marcador fue más a causa de errores nuestros empezando conmigo, cuando me expulsaron y obviamente creo que fue más dramático de lo que realmente pudo haber sido si hubiéramos ido 11 contra 11, de hecho nos anulan un gol cuando iban 2-0, estuvimos cerca de empezar con el 2-1, hubiera sido otra historia, pero sí esa fue una noche que por el ímpetu o las ganas de no querer perder ningún balón he cometido ese grave error y son cosas que se quedan marcadas, que al final del día yo sabía que perder contra el América era una cosa que no podía pasar nunca en situación y nunca debe de pasar porque es nuestro rival a muerte, pero así como hubo es ocasión en donde nos ganaron, nosotros antes de eso habíamos tenido una Inercia de 8-9 partidos donde no nos ganaban y sería lo único que no me hubiera gustado pasar, pero nunca fue mi intención dañar a mi equipo simplemente en el fútbol y en las situaciones cuando estás jugando tienes dos segundos para pensar, a veces aciertas, a veces te equivocas, en esta vez me equivoqué y ahí te puedo decir que eso fue algo que me marcó y de ahí fue el cambio radical de la afición hacia mí”, mencionó Rafa Baca.

Te puede interesar: El equipo más goleador de la Leagues Cup y es mexicano

Rafael Baca aseguró que las críticas a Jesús Corona, Julio César Domínguez y su persona eran parte de la responsabilidad que tenían que asumir como líderes del club, pero tampoco se debe olvidar que fueron parte fundamental de la época en donde se comenzó a pelear por más títulos.

“Gran parte del tiempo que comenzó eso lo vimos como una responsabilidad, en cuanto más tiempo pases en un club termina siendo el más responsable y eso pasa en cualquier lado, en cualquier oficio, cargas más la responsabilidad cae sobre ti, gran parte del peso de lo que pase, pero realmente lo asumimos de una gran forma motivando a los jóvenes así como hubo malos momentos, también hubo buenos momentos donde le dimos giro a lo que estaba pasando en la máquina, de no pelear por ningún título hasta el peleando por títulos, el ganar títulos, entonces al final del día por esa parte lo hicimos muy bien”.



El ex futbolista de la Máquina aprovechó para agradecer a la afición por lo bueno y lo malo que le brindaron durante más de 10 años que vistió la camiseta celeste.

Te puede interesar: Estrella de Rayados es baja por una fractura ante Portland

“Al final del día uno tiene que estar agradecido porque ahí fue mi casa, estoy agradecido con todos, con toda la afición azul, porque siempre estuvo ahí y en los momentos que los ocupa, vamos siempre estaban ahí entonces siempre estaré agradecido con ellos, me quedo con una buena imagen de ellos”, finalizó.

¿En qué equipo jugará Rafael Baca?

Rafael Baca ahora jugará con el Monterrey Bay, equipo que pertenece a la USL de Estados Unidos y club con el que tiene un proyecto de academias que espera le ayude a seguir de cerca en el mundo del futbol en el futuro y aportar al desarrollo de jugadores jóvenes.