¿Estás de acuerdo? Este es el mexicano que reemplazaría a Santiago Gimenez y genera ilusión

Santiago Gimenez se perderá varios partidos con por lesión y tampoco estará disponible para ser convocado por la Selección Mexicana para los amistosos de la fecha FIFA de noviembre, una noticia que llega en un delicado momento tras conocerse que el AC Milan estaría buscando un reemplazo del ‘Bebote’ . Ante esta situación, Javier Aguirre ya sabría quién sería el reemplazante del delantero de 24 años.

El delantero que tomaría el lugar de Santiago Gimenez en México

De acuerdo a la información que comparte el periodista Julio Rodríguez en su cuenta oficial de X, El ‘Vasco’ Aguirre estaría analizando convocar a Armando González, delantero de Chivas, de cara a los amistosos que el seleccionado nacional jugará frente a Uruguay y Paraguay. Cabe destacar que la ‘Hormiga’ es el líder del campeonato de goleo de la Liga BBVA MX y viene de obtener un nuevo logro que pocos han alcanzado .

Crédito: Instagram/@hormiga_glez Armando González sería el reemplazo de Santiago Gimenez en México

La decisión aún no está tomada, pero todos los caminos indican que ‘Hormiga’ González, de 22 años, tendrá su primer llamado a la Selección Mexicana y, en caso de ser así, será merecido. El goleador de Chivas está viviendo el mejor momento de su carrera: en 16 juegos del Apertura 2025 ha logrado convertir 11 goles, siendo uno de los máximos goleadores del torneo junto con Paulinho (Toluca) y João Pedro (San Luis).

Y ahí es donde entra Armando González 🇲🇽 (22). Su convocatoria a la próxima fecha FIFA con el Tri es algo inminente.



Calienta que entras, ‘Hormiga’.🔜🐜 https://t.co/qTXMJpxlDS pic.twitter.com/x9AzQscOw2 — Julio Rodríguez (@julioordz10) November 5, 2025

Santiago Gimenez y el tiempo que estará de baja tras su lesión

El ex Cruz Azul arrastra una lesión en el tobillo desde el inicio de temporada en Europa y, en los últimos partidos, su situación se ha agravado. De acuerdo a la información que comparte la fuente citada, Santi Gimenez estará en rehabilitación las próximas 5 semanas, por lo que se perderá la fecha FIFA de noviembre con México. Además, no estará disponible con el Milan ante Parma, Inter, Lazio, Torino y Sassuolo.

El público mensaje de Santiago Gimenez para tranquilizar a la afición

En sus redes sociales, el ‘Bebote’ dejó un mensaje tranquilizador para aclarar su situación: “Durante varios meses he venido jugando con una lesión en el tobillo que no me ha permitido estar al 100%, ni sentirme cómodo en la cancha.

Con muchas ganas de seguir ayudando al equipo, seguí jugando, pero el dolor fue creciendo y llegó el momento de parar. Ahora toca recuperarme y prepararme para estar con ustedes lo antes posible.

Dios tiene el control. Gracias por el apoyo, ¡nos vemos pronto!”, escribió el delantero mexicano en su cuenta de X.